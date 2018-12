Amt prüft Ergebnisse der Begehung

Königheim.Die Vergabe von Arbeiten zum Abriss des alten Bahnhofs in Königheim stand gestern Abend in der Sitzung des Gemeinderats auf der Tagesordnung. Der vom Gremium im September gefasste Beschluss rief mittlerweile eine Bürgerin aus Tauberbischofsheim auf den Plan. Sie hat in einem – den FN vorliegenden – anonymen Schreiben an das Landratsamt des Main-Tauber-Kreises ihre Verwunderung darüber zum Ausdruck gebracht, dass das „geschichtsträchtige Gebäude“ nicht denkmalschutzwürdig sei, obwohl benachbarte Gebäude aus der Eisenbahnerzeit unter Denkmalschutz stehen würden. Sie weist die Behörde zudem darauf hin, dass im Dachstuhl des alten Bahnhofs Fledermäuse leben könnten.

Wie Markus Moll, Pressereferent des Landratsamts, auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten gestern Nachmittag erklärte, habe mittlerweile (nach Kenntnis der FN am Freitag) ein Mitarbeiter des Umweltschutzamts im Beisein eines Vertreters der Gemeinde Königheim „die Situation vor Ort“ überprüft. Dabei „wurden lediglich geringe Spuren von Fledermauskot, jedoch keine Fledermäuse gefunden“.

Die Ergebnisse der Begehung, welche die Beteiligten auch mittels Fotos dokumentiert haben, würden nun von „der Unteren Naturschutzbehörde gemeinsam mit externen Fledermaus-Kennern ausgewertet“, teilte Moll am Ende seiner schriftlichen Stellungnahme mit.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.12.2018