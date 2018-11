André Carswell heute in Pülfringen

Pülfringen.Eine kleine Besetzung, alles handgemacht und doch ein kompletter Sound: Klein ist hier nur die Anzahl der Musiker. Auf der Bühne findet großes Kino statt. Begleitet von dem Pianisten Michael Hauck singt André Carswell (Anyone’s Daughter, Siggi Schwarz Band & Ulmer Symphoniker) vom Soulklassiker bis zum Rockoldie alles, was ihm Spaß macht und den beiden in den Sinn kommt. Unterstützt von funky Piano-Grooves trifft André Carswell mit seiner vier Oktaven umfassenden Stimme immer wieder die Herzen seiner Zuhörer. Am heutigen Samstag bietet Raldys Wirtshaus in Pülfringen die ideale Atmosphäre, um einzutauchen und sich in den Bann von Soul and Music ziehen zu lassen. Der Eintritt frei. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Bild: Veranstalter

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018