Angebot war da

Zwei Gemeinderatsfraktionen und zwei Bürgermeister-Stellvertreter: Eigentlich ist bei solch einer Konstellation zu erwarten, dass jede der beiden Gruppierungen eines dieser Ämter besetzt. Meist stellt die größere Fraktion den ersten Stellvertreter und die kleinere den zweiten.

Bislang war das auch in Königheim so. Doch seit Montagabend hat sich das zur Überraschung vieler geändert. Und das lag nicht an der Bürgerliste, die mit elf Mandatsträgern über die Mehrheit im 17-köpfigen Rat verfügt.

Zwar überließen sie es nicht alleine der CDU, selbst „ihren Mann“ auszuwählen. Dem guten Ton entsprechend, schlugen Vertreter der Bürgerliste aber immerhin zwei Mal einen CDU-Vertreter für das Amt des zweiten stellvertretenden Bürgermeisters vor. Aber die beiden waren nicht bereit, die Aufgabe zu übernehmen. Das ist ihr gutes Recht.

Doch mit der Ablehnung haben sie ihrer Fraktion offensichtlich keinen guten Dienst erwiesen. Denn Bernhard Honikel, der nach einem Vorschlag aus der Reihe der CDU noch im Rennen war, war offensichtlich nicht für jeden der Richtige. Warum, das ist für viele sicherlich ein Rätsel. Schließlich war Honikel bei der Wahl am 26. Mai Stimmenkönig der CDU.

Bleibt zu hoffen, dass durch dieses Wahlergebnis das Miteinander im Gremium nicht leidet. Denn die Legislaturperiode hat erst begonnen. Und gemeinsam gibt es viel zu tun.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019