Attraktives Programm zum Jubiläum vorbereitet

Anzeige

Am Freitag, 11. Mai, gastiert um 20 Uhr „Ausbilder Schmidt“ mit seinem Programm „Die Lusche im Mann“. Im September will die Aktion Kunst und Kultur mit zwei Veranstaltungen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ein Jubiläumsfest zum 25-jährigen Bestehen feiern. Mit der Gruppe Solid Ground aus Würzburg am Freitag, 28. September, um 20 Uhr die mit ModernPoetryFolk schon mehrmals im Bürgerhaus das Publikum überzeugen konnte und mit dem Comedian Frank Fischer am Samstag, 29. September, ebenfalls um 20 Uhr wollen die Mitglieder der Aktion Kunst und Kultur einen gelungenen Abschluss des Programmjahres bieten.

Karten zu der Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf unter Telefon 0 93 40 /13 46, 0 93 40 / 12 98 oder 0 62 83 / 22 75 53. Aktuelle Informationen kann man auch auf der Homepage unter akku-brehmen.de nachlesen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.02.2018