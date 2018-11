Auf der Suche nach Nutzungskonzept

Um die Sanierung des Schlosses in Gissigheim voranzubringen, hat sich jetzt ein Verein gegründet.

Gissigheim. Die Gemeinde Königheim beabsichtigt ab dem Frühjahr 2020, das Dach und die Fassade des Bettendorfschen Schlosses in Gissigheim zu sanieren. Die Planungen zur Dach- und Fassadensanierung sowie die voraussichtlichen Kosten in Höhe von rund 750 000 Euro wurden im Rahmen einer Informationsveranstaltung von Diplom-Ingenieur Uwe Walzenbach und Bürgermeister Ludger Krug im Dorfgemeinschaftshaus Gissigheim vorgestellt.

Erste Gespräche 2017

Bereits im Frühjahr 2017 gab es infolge eines Hagelschadens erste Gespräche rund um die Dachsanierung des unter Denkmalschutz stehenden historischen Gebäudes. Nach einem Ortstermin mit Landratsamt und Denkmalschutzbehörde im Sommer 2017 und infolge weiterer Untersuchungen wurde deutlich, dass nur eine umfassende Sanierung der gesamten Dacheindeckung wirtschaftlich und nachhaltig ist.

Sofern die notwendigen Fördermittel hierfür 2019 bewilligt werden, soll mit der Sanierung im April 2020 begonnen werden. Die Gemeinde Königheim hat sich zu diesem Zweck bereits um Fördermittel aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR) und aus der Denkmalschutzförderung beworben.

Verein wirkt aktiv mit

Direkt im Anschluss an die Informationsveranstaltung fand die Gründungsversammlung des Schlossvereins Gissigheim statt. Zweck des Vereins ist die Mitwirkung und die beratende Unterstützung bei der Sanierung des Bettendorfschen Schlosses. Auch Maßnahmen zum sinnvollen Erhalt und zur heimatkundlichen Nutzung der durch Pfarrer Franz Gehrig gegründeten heimatkundlichen Sammlung sollen vom Schlossverein begleitet werden.

Für alle teilnehmenden Bürger bestand an diesem Abend die Möglichkeit, dem Verein beizutreten. Diesem Aufruf kamen bereits am ersten Abend über 50 Einwohner nach. In der Gründungsversammlung wurde sodann die Vereinssatzung beschlossen und ein Vorstand gewählt.

Bei der Wahl der drei gleichberechtigten Vorsitzenden wurden Rebekka Rapp, Steffen Rapp und Hans-Peter Scheifele einstimmig gewählt. Die Wahlleitung übernahm Bürgermeister Ludger Krug, der sich hocherfreut über die Gründung des Schlossvereins zeigte.

Die Gemeinde wolle in Zukunft mit dem Schlossverein ein Nutzungskonzept für das Schloss entwickeln, dessen Räumlichkeiten derzeit vor allem die örtlichen Vereine nutzen.

Erster Schritt sei nun die Dach- und Fassadensanierung, doch man müsse sich auch darüber Gedanken machen, wie sich in Zukunft weitere sinnvolle Sanierungsabschnitte am Schloss bilden lassen.

Zur Schriftführerin wurde Melanie Berberich gewählt, während Bernhard Achstetter die Aufgabe des Kassierers übernimmt. Der Vorstand erklärte, dass er nun die Eintragung des Vereins in das Vereinsregister vornehmen und ein Vereinskonto anlegen werde, bevor man mit Beginn des neuen Jahres in die aktive Vereinsarbeit einsteigen wolle.

