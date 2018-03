Auf gute Nachbarschaft

Anzeige

Verständlich, dass die Kommune angesichts klammer Kasse nicht auf Einnahmen verzichten will und kann, Privatleute aber ohne Not auch kein Geld ausgeben möchten. Gemeinde und Grundstücksbesitzer fühlen sich jeweils im Recht. Was also tun?

Dass gehandelt werden muss, haben am Montagabend die Gemeinderäte gespürt und entsprechend betont: „Darüber müssen wir reden.“ Dabei geht es aber nicht nur darum zu klären, wer rechtlich welchen Anspruch und welche Verpflichtung hat. Es ist genauso wichtig, dass in der Ortschaft keine tiefen Gräben gerissen werden zwischen denen, die bereits in der „Pfalz“ wohnen, und denen, die dort künftig leben wollen. Eine gute Nachbarschaft ist viel wert.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.02.2018