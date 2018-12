Auftragsvergabe für Rückhaltebecken

Königheim.Als „eine der größten Infrastrukturmaßnahmen“ für die Kommune Königheim in den nächsten Jahren bezeichnete Bürgermeister Ludger Krug in der Sitzung des Gemeinderats am Montag im Gissigheimer Dorfgemeinschaftshaus den den Bau des Hochwasserrückhaltebeckens in Königheim und verschiedende andere lokale Hochwasserschutzmaßnahmen.

Nach der Ausschreibung der Erd-, Tief und Rohbauarbeiten gaben vier Unternehmen Gebote ab. Der „günstigste Bieter mit deutlichem Abstand“ war nach Aussage des Bürgermeisters die Firma Wolff & Müller aus Waldenburg mit einem Brutto-Preis von rund 3 237 750 Euro.

Die Gemeinderäte erteilten dem Unternehmen einstimmig den Zuschlag. Baubeginn soll im März sein.

Das Angebot so Ludger Krug, liege rund 400 000 Euro unter den für veranschlagten Kosten. Dennoch mahnte er zur Zurückhaltung: „Wir bauen über drei Jahre. Da muss man mit gewissen Unwägbarkeiten rechnen.“ su

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018