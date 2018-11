Bäume und Sträucher leiden enorm unter Hitze und Trockenheit

Gissigheim.Bei der gutbesuchten Generalversammlung des Obst- und Gartenbauvereins im Foyer des Dorfgemeinschaftshauses wurde ein Einblick in die aktuelle Situation des Vereins gegeben. Ein beeindruckender Vortrag von Klaus Körber, Diplomingenieur bei der bayerischen Landesversuchsanstalt in Veitshöchheim mit dem Thema „Gehölze/Bäume im Zeichen des Klimawandels“ stand auf dem Programm.

Vorsitzender Udo Lorenz zeigte sich bei seiner Begrüßung erfreut über das große Interesse. Er freute sich, mit Klaus Körber einen hochkarätigen Referenten zu haben. Lorenz trug den Tätigkeitsbericht vor. Hierbei zeigte er die Aktivitäten des vergangenen Jahres auf, die von der Bepflanzung des Ortswappens über das Schmücken des Kriegerdenkmals und des Osterbrunnens, über die Rabattenpflege im Ortsbereich, den Rosenschnittkurs und die Streuobstpflege-Aktion bis hin zum Ferienprogramm reichten.

Ludwig Leimbach erstattete den Kassenbericht. Dem Kassenbericht folgte der Kassenprüfbericht durch Franz Schreck, der dem Schatzmeister eine geordnete Kassenführung bescheinigte. Es folgte die einstimmige Entlastung des Vorstands. Er dankte allen Verantwortlichen für ihren Einsatz zum Erhalt einer gesunden und vielseitigen Natur. Zusammen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Ingbert Steinam beantwortete Lorenz die in der Diskussion aufgekommenen Fragen und gab anschließend einen Ausblick auf die Aktionen im kommenden Vereinsjahr.

Dramatische Situation

Über die Klimaveränderung seit rund 15 Jahren und die damit verbundenen Probleme referierte sehr lebendig Diplomingenieur Klaus Körber. Er ist Sachgebietsleiters der Obstbau- und Baumschule bei der bayerischen Landesversuchsanstalt in Veitshöchheim und kompetent in Sachen Forschung bezüglich der Hitze- und Trockenheitsresistenz von Bäumen und Sträuchern. In seiner Präsentation stellte er drastisch dar, wie nicht nur die Menschen sondern auch viele Pflanzen unter Hitze und Trockenheit leiden. Er zeigte auf, dass es vor allem bei Bäumen und Sträuchern große Unterschiede in der Bewältigung von Hitze und Trockenheit gebe.

Die meisten seiner Forschungen und deren Ergebnisse stammen aus dem zehn Hektar großen Versuchsbetrieb „Stutel“ in Veitshöchheim und aus Beobachtungen von Pflanzen im städtischen Bereich und in der Land- und Forstwirtwirtschaft. Sehr anschaulich waren die vielen Foto-Aufnahmen verschiedener Pflanzen. Die eindrucksvollen Bilder entstanden zum Teil im Rahmen seiner Unterrichtstätigkeit zusammen mit seinen Studenten und bei seinen weiteren wissenschaftlichen Untersuchungen.

Deutlich konnte man sehen, welche Pflanzen auf welchen Standorten am meisten litten und welche trotz Hitze und Trockenheit relativ gut über die Extremsommer kamen. Im Zeichen des Klimawandels habe man die Arbeit vor allem auf Bäume und Sträucher gelenkt, ganz gleich ob Wald- oder Obstgehölze.

Schnelles Umdenken sei auch durch die Erkenntnis erforderlich, dass Hitze und Wassermange bei gestressten Pflanzen die Vermehrung der Schädlinge begünstige. Dies zeigte Körber unter anderem an der aktuellen Borkenkäferproblematik auf. So hätten die durch das Klima geschwächten Fichten keine Abwehrkräfte gegen die Schädlinge.

Beginnende Versteppung

In welchem Ausmaß die Faktoren Hitze und Trockenheit in den letzten Jahren zugeschlagen haben, machte der Referent am Standort Würzburg deutlich, wo man 2015 genau 31 Hitzetage über 30˚C und 2018 bereits 50 solcher Tage registrierte. Auch die Maximaltemperatur um 40 ˚C im Schatten wurden an vielen Tagen erreicht und dies bei sehr großem Wassermangel für die Pflanzen. In Würzburg habe 2015 die Niederschlagsmenge bei nur 330 Milliliter gelegen, eine Marke, die auf beginnende Versteppung weise. In diesem Zusammenhang regte der Referent an, das zum Gießen der Pflanzen benötigte Wasser künftig sehr sinnvoll zu verwenden. Falsch sei es, täglich zu gießen. Wenn man wässere, dann so, dass das Wasser auch die Wurzeln erreicht. Als Alternative könne man auch eine Tröpfchen-Bewässerung vornehmen, wie sie sich in Israel bewährt habe. Anhand von Bildern zeigte Körber die irreversiblen Hitzeschäden an Apfel- und Birnbäumen auf. Bei direkter Sonneneinstrahlung mit einer Temperatur von über 46˚C habe man festgestellt, dass das Eiweiß im Kambium ausgeflockt und die Rinde abgestorben sei. Diese Schäden würden erst nächstes Jahr sichtbar werden. Baumschulen wüssten, dass heute keine Baumpflanzung mehr ohne Sonnenschutzmaßnahme und Bewässerungsmöglichkeit erfolgreich verlaufe.

Der Referent zählte Bäumen und Sträuchern auf, die aufgrund ihrer genetischer Veranlagung mit Extremsituationen besser zurecht kommen. Fast alle kommen aus südlichen Ländern bzw. aus asiatischen Regionen und haben sich über Jahrtausende hinweg dem Klima angepasst. emü

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.11.2018