„Bahnhofsabriss wäre ein Schildbürgerstreich“

Im Königheimer Gemeinderat stehen heute zwei außergewöhnliche Vergaben auf der Tagesordnung. In einem Fall wird aus der Geschichte gelernt, indem man Hochwasserschutz betreibt. Im anderen Fall soll – mit dem Abbruch des Bahnhofsgebäudes – ohne Not ein Stück Geschichte vernichtet werden.

In Sachen Hochwasserschutz wäre es für manchen wünschenswert gewesen, man hätte die über 30 Jahre seit der Hochwasserkatastrophe von 1984 genutzt, um eine andere Lösung zu finden als den (vom früheren Bürgermeister favorisierten) Bau eines mächtigen Damms, der ohnehin nur einen Teil der Hochwassergefahr reduziert. Dies hätte man – wie Experten sagen – auch mit weitaus geringeren Eingriffen in das Landschaftsbild erreichen können. Aber es soll hier nicht um den Hochwasserschutz gehen, zumal mit Abschluss der Planung das Kind sozusagen schon in den Brunnen respektive ins Rückhaltebecken gefallen ist. Vielmehr soll hiermit ein letzter Versuch unternommen werden, das Königheimer Bahnhofsgebäude doch noch zu retten, denn für den im September vom Gemeinderat beschlossenen Abriss gibt es nicht den geringsten plausiblen Grund.

Es ist nicht erkennbar, dass sich die Bürgervertreter beim Ja zum Abriss von Stimmen der Bürger haben leiten lassen. Ich habe bislang außer Ratsmitgliedern niemanden gehört, der den Abbruch als sinnvoll bezeichnet hätte. Ganz im Gegenteil: Allenthalben, auch bei Stadtplanern, großes Kopfschütteln. Die wenig schmeichelhaften Kommentare lasse ich hier weg, aber man kann sie leicht erahnen, wenn man die Fakten betrachtet. Als da wären:

– Wäre das Bahnhofsgebäude baufällig, man müsste den Abbruch akzeptieren. So aber besitzt das Haus eine – wie Analysen bestätigen – durchaus gute Bausubstanz. Eine Sanierung, deren Kosten als Grund für den Abriss ins Feld geführt wurden, wäre mithin auf Jahre gar nicht erforderlich.

– Mit seinem aktuellen äußeren Bild kann das im Dezember 1914 seiner Bestimmung übergebene Gebäude zugegeben keinen Schönheitspreis gewinnen, aber: Vertreter mehrerer Vereine haben in Gesprächen gegenüber der Gemeinde zugesichert, in ehrenamtlicher Arbeit ohne große Kosten für die Gemeinde das Äußere aufzuwerten.

– Nachdem diese Zusage vorlag, wurde vom Gemeinderat die Abbruch-Entscheidung damit gerechtfertigt, dass die Vereine kein Nutzungskonzept für den Bahnhof vorgelegt hätten. Man beachte: Aus eben jenem Gremium, das exakt 50 Jahre lang – der Bahnbetrieb wurde am 31. Dezember 1968 eingestellt – selber kein Nutzungskonzept zuwege gebracht hat, wird von den Vereinen verlangt, binnen weniger Wochen Ideen für die Zukunft des Gebäudes zu entwickeln. Schlichtweg unrealistisch. Dass man die Räume als Lager benötigt, zählte erst gar nicht.

– Ebenso wenig zählte der Nachweis, dass die jährlichen Unterhaltskosten weitaus niedriger sind als angegeben und sie sich durch Nutzungsentgelte deutlich reduzieren ließen.

Mit dem Abriss will der Gemeinderat offenbar ein Mittel gefunden haben, den Schuldenstand zu reduzieren.

Gewiss wollen die Räte dafür gelobt werden – und vermutlich glauben die Befürworter des Abbruchs sogar, mit diesem finanzpolitische Kompetenz und große Weitsicht zu beweisen. Doch die Rechnung, auf diese Art Geld zu sparen, könnte aus dem tiefsten Absurdistan stammen, denn: Mit dem Abriss entfielen jährliche Unterhaltskosten von eher weniger als deutlich über 2000 Euro. Um das Gebäude plattmachen zu können, will man indes ein Vielfaches ausgeben – über 80 000 Euro!

Weil das Haus nicht baufällig ist, weil es Bedarf an seinen Räumen gibt und weil man sich – mit etwas Phantasie – für spätere Zeiten, in denen es mehr finanziellen Spielraum gibt, durchaus vorstellen kann, dass das Gebäude zur attraktiven Ergänzung der Brehmbachtalhalle wird, wäre der Abbruch des Alten Bahnhofs ohne Zweifel ein Schildbürgerstreich ersten Ranges.

Am Rande bemerkt: Man fragt sich, ob der Einsatz von 32 880 Euro Zuschuss, die den Abbruch erst ermöglichen, der Intention des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum entspricht, aus dem das Geld fließt.

„Im Fokus stehen Anpassung und grundlegende Modernisierung bestehender Einrichtungen“, heißt es im Programm. Der Abriss des Bahnhofs wäre das Gegenteil.

So bleibt – fünf vor 12 – nur der Appell an die Ratsmitglieder, die Abriss-Vergabe auszusetzen, um sich unter Abwägung aller Fakten erneut mit dem Thema zu beschäftigen.

Es ist aller Ehren wert, wenn man eine Entscheidung aufgrund besserer Erkenntnis revidiert.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.12.2018