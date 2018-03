Bebauungsplan „Pfalz II“ geht in die zweite Runde

Anzeige

Gissigheim.Gut sechs Jahre lang lag er auf Eis, der Bebauungsplan „Pfalz II“ auf Gemarkung Gissigheim. Jetzt geht das Vorhaben in die zweite Runde.

Nachdem Edgar Kraft vom Ingenieurbüro Walter + Partner am Montagabend im gut besuchten Dorfgemeinschaftshaus den überarbeiteten Plan erläutert hatte, brachte der Königheimer Gemeinderat die Wiederaufnahme des Bebauungsplanverfahrens auf den Weg. Einstimmig beschloss er die erneute Auslegung des Entwurfs.

In den Jahren 2008 bis 2011 hatte sich das Gremium bereits damit beschäftigt, Bauplätze in der Verlängerung des bestehenden Tannenwegs beidseitig der Straße auszuweisen. Alles war soweit gediehen, dass die Räte am 5. November 2011 den Satzungsbeschluss hätten fällen sollen – was sie aber nicht taten.