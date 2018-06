Beim Fastnachtstanz im „Engel“ hat es gefunkt

Anzeige

Aufregung vor der Hochzeit

Nach diesem besonderen Fastnachtsabend flatterte so mancher Brief aus Calw ins Haus von Monika Lessmann. Und dann feierte das Paar mit der ganzen Familie seine Verlobung. Zwischendurch musste die Festgesellschaft dabei allerdings auf den Bräutigam verzichten. Denn Helmut Waltert nahm sich nachmittags eine „Auszeit“, um für den SV Königheim Fußball zu spielen. „Ich habe es akzeptiert“, blickt seine Frau augenzwinkernd zurück.

Aufregung gab es auch kurz vor der standesamtlichen und kirchlichen Hochzeit im Rathaus und der Kapelle des damaligen Altenheims St. Josef am 17. Juni 1968: Der Ehering der Braut war weg. Sie hatte ihn verloren, als die Brautleute beim Polterabend die Geschenke von den Kollegen ihres Mannes aus einer riesigen, mit Stroh gefüllten Kiste „gefischt“ haben. Zum Glück wurde das gute Stück noch rechtzeitig vor der Trauung gefunden. Die Feier fand danach „im kleinen Rahmen“ im Familienkreis statt. „Schön war’s“, erinnert sich Helmut Waltert gerne – und seine Frau nickt.

Nachdem es sich das Ja-Wort gegeben hatte, lebte das Paar zunächst in Königheim. Dann zog man für drei Jahre nach Gissigheim, ehe im Heimatort ein eigenes Haus für die Familie gebaut wurde.

Bis zur Geburt von Tochter Tanja, der später Sohn Daniel folgte, arbeitete Monika Waltert in verschiedenen Betrieben als Näherin. Als die Kinder älter wurden, war sie in Produktionsfirmen in Königheim beschäftigt. Heute pflegt sie ihren Garten und umsorgt liebevoll ihren Mann.

Dieser absolvierte seine Ausbildung zum Kaufmann bei der Firma Glas Hofmann, für die er auch nach seinem Wehrdienst wieder tätig war. 1972 wechselte er zu den Vereinigten Spezialmöbelfabriken in Tauberbischofsheim. Dort arbeitet er, bis er mit 58 Jahren gesundheitsbedingt in Rente ging. Ehrenamtlich engagierte sich der Jubilar als Spieler für die Fußballvereine in Königheim und Gissigheim. Für den TSV Tauberbischofsheim war er unter anderem als Betreuer der Fußballjugend tätig. Seit knapp 40 Jahren ist Helmut Waltert aktives Mitglied des Gesangvereins Königheim, dessen Vorstand er als Beisitzer angehört.

Gefeiert wird die goldene Hochzeit mit der ganzen Familie, zu der mittlerweile auch Enkelin Darline gehört.

Die Fränkischen Nachrichten schließen sich den Glückwünschen gerne an. su

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.06.2018