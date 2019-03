Beitrag für eine lebendige Gemeinde

Zu seiner Generalversammlung traf sich der Gesangverein nach einem von der Sängerfamilie mitgestalteten Gedenkgottesdienst.

Königheim. Im Vereinsheim eröffnete Vorsitzender Ingbert Steinam die Zusammenkunft. Schriftführer Walter Götzinger ging in seinem ausführlichen Tätigkeitsbericht auf die Ereignisse des Vereinsjahres ein. Hier verwies er auf den gelungenen Liederabend in der Brehmbachtalhalle, den Faschingsabend, das Singen im Altenheim mit heiterem Rahmenprogramm von Manfred Grüner und den Jahresausflug nach Bad Kissingen. Ferner wurden zahlreiche Liederabende befreundeter Chöre besucht. Mit Zahlen rundete Götzinger seine Rückschau ab und erinnerte an 13 Auftritte und 28 Proben sowie insgesamt 75 Mitglieder.

Einen detaillierten Bericht zur Finanzlage steuerte Kassenwart Reinhold Schneider bei. Die Kassenprüfer Erwin Kraft und Hildegard Kappler bescheinigten eine einwandfreie Finanzführung.

Nach der Entlastung zog Chorleiter Bernhard Heß eine positive Bilanz. „Auch wenn wir manchmal weniger Sänger sind, haben wir bis jetzt immer noch qualitativ gute Auftritte“, lobte er und dankte den Sängern, die ihn bei der Liedauswahl unterstützen.

Neu gewählt wurde anschließend der Vorstand. Den Verein führen weiterhin Vorsitzender Ingbert Steinam mit den Stellvertretern Walter Götzinger und Alois Eisenhauer. Schriftführer Walter Götzinger und Kassier Reinhold Schneider wurden in ihren Posten bestätigt. Als Beisitzer fungieren Alfons Geier, Alfred Geier, Manfred Grüner, Norbert Schüßler und Gerhard Zimmermann. Kassenprüfer bleiben Hildegard Kappler und Erwin Kraft. Aus gesundheitlichen Gründen schied Helmut Waltert aus.

Bürgermeister Ludger Krug nutzte nun die Gelegenheit zum Dank an den Gesangverein, der „immer zu einer lebendigen Gemeinde beiträgt“.

Die Ehrungen wurden zunächst auf Verbandsebene durchgeführt, was Vizepräsident Wolfgang Runge vom Sängerbund Badisch-Franken oblag.

So wurden Albert Faulhaber und Erich Zimmermann für 65 Jahre Singen im Chor sowie Otto Uihlein für 60 Jahre und Eugen Haag für jeweils 50 Jahre vom Deutschen Sängerbund mit einer Urkunde und der Ehrennadel ausgezeichnet. In seiner Laudatio hielt Runge fest, dass die Gesangvereine als Kulturträger einer Gemeinde anzusehen seien und das Leben der Gemeinde bereicherten.

Auf Vereinsebene zeigte sich Ingbert Steinam mit Urkunde, Vereinsnadel und einem Gutschein bei den Geehrten erkenntlich. Für jeweils 60-jährige Mitgliedschaft ehrte er zudem Norbert Geier, Gerhard Heß, Horst Theisohn und Helmut Thoma. Albert Faulhaber wartete seitens aller Geehrten mit einem Dankesgruß auf.

Als eifrigste Probenbesucher erhielten Alfons Geier, Walter Hauck, Erwin Kraft, Horst Raupach, Ingbert Steinam und Gerhard Zimmermann sowie die von auswärts kommenden Sänger Alois Eisenhauer, Walter Götzinger und Bernhard Heß kleine Präsente. Für die Mithilfe beim Renovieren des Vereinsheim bekamen Hubert Trabold, Alfred Geier und Norbert Schüßler einen „guten Tropfen“ überreicht. Auch wurde den Frauen vom Kirchenchor für die Reinigung und Gisela Kraft für die Gestaltung von Urkunden und Programmen gedankt.

Nach einem Lied dankte Pfarrer Franz Lang dem Gesangverein für die Auftritte in der Kirche sowie die Spende zur Renovierung des Pfarrsaals und die Bereitstellung des Vereinsheim zur Probe des Kirchenchors während der Pfarrsaal-Renovierung.

Maria Götzinger dankte im Namen des Kirchenchors für den problemlosen Ablauf der Proben im Vereinsheim. Für den Karneval-Klub Königheim (KKK) sprach Manfred Grüner lobende Worte für die gute Zusammenarbeit.

Dann nutzte auch Vorsitzender Ingbert Steinam die Gelegenheit zum Dank, ehe der Abend mit einem Lied ausklang. ad

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019