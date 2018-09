Besondere Geburtstagsfeier mit guter Unterhaltung

Königheim.Die Musik- und Feuerwehrkapelle Königheim besteht seit 95 Jahren. Gleichzeitig kann man auf 195 Jahre Blasmusik in der Gemeinde zurückblicken. Das wird mit einem Fest und Kabarett am Freitag, 5. Oktober, und Sonntag, 7. Oktober, in der „Ochsenschänke“ gefeiert. Dabei dürfen sich die Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm mit viel Musik freuen.

Beginn ist am Freitag um 19.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) mit den „HerzensBLECHern“. Die bieten Musikkabarett mit coolem Bläsersound und witziger Moderation. Bei ihrem Programm „Franken – dodal global!“ stellen sie folgende große Frage: „Franken und der Rest der Welt – passt das zusammen?“

Die „HerzensBLECHer“ sind sich da nicht ganz einig. Während die einen vehement dafür plädieren, sich auch als Franken weltoffen zu zeigen, ist den anderen die fränkische Lebensart allemal näher als der Lockruf der großen weiten Welt. So kommt ein musikalischer Selbstfindungsprozess in Gang, in dessen Verlauf spannende Fragen auftauchen: Ist die Rhön wirklich ein Urlaubsparadies? Wie weit ist der „Nahe Osten“? Muss beim fränkischen Essen immer Soße mit dabei sein?

Die „HerzensBLECHer“ beleuchten all diese Themen mit fränkischer Gründlichkeit und stellen sich der Herausforderung, einen oberschwäbischen Migranten zu integrieren. Außerdem treten sie den Beweis an, dass sich fränkische Idylle und globale Vielfalt hervorragend ergänzen, versprechen die Verantwortlichen in ihrer Ankündigung.

Fortgesetzt wird das Geburtstagsfest der Musik- und Feuerwehrkapelle am Sonntag um 10 Uhr mit dem Gottesdienst in der Pfarrkirche. Ab 11 Uhr besteht in der „Ochsenschänke“ Gelegenheit zum Mittagessen. Dabei ist für musikalische Unterhaltung gesorgt. Später gibt es hier Kaffee und Kuchen. Von 16 bis 18 Uhr spielt der Musikverein Külsheim auf. Zum Hammeltanz trifft man sich um 15 Uhr auf dem Hof der Kirchbergschule. Die Vorverkaufsstellen für die Veranstaltung am Freitag, 05.10.2018 sind:

Karten für das Musikkabarett am Freitag gibt es im Vorverkauf bei der Volksbank-Filiale in Königheim sowie bei der Buchhandlung Schwarz auf Weiß in Tauberbischofsheim. Bestellungen per E-Mail sind unter info@musikkapelle-koenigheim.de möglich.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.09.2018