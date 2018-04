„Bülfermer Jugendsänger“ feierten Premiere

Anzeige

Mit Klavierbegleitung durch Claudiu Berberich wurde im nächsten Liedbeitrag des Chores, geschnäbelt, geäugelt und geschwänzelt, als dieser das Liebesleben des Sperlings intonierte und dabei auch menschliche Züge entdeckte. Von dem bekannten Komponisten Franz Lehar stammte der letzte Beitrag der Külsheimer Sänger, der den Titel „Ach die Weiber“ trug und die Sänger die mitgebrachten Accessoires der Frauen, dem begeisterten Publikum nicht vorenthielt.

Nach diesen beiden fröhlichen betraten die Sänger der Eintracht Pülfringen erneut die Bühne, um mit dem Lied „Zauber der Musik“ im Chorsatz von Manfred Bühler allen Anwesenden ein Lied zu schenken. Hierbei hatte Vizechorleiter Robert Haas den Chor dirigiert und Robert Haberkorn denselben am Klavier begleitet und den Solopart übernommen. Auch war dies der musikalische Einstieg zu den Ehrungen verdienter Sänger (siehe gesonderten bericht).

„Musik ist Trumpf“

Mit „Musik ist Trumpf“ im Chorsatz von Reimund Hess stieg der gemischte Chor der Harmonie Hettingenbeuern unter der Stabführung von Magnus Balles ins musikalische Programm ein, ehe er im Satz von Peter Schnur den „Lolli mit dem Plopp“ (Lollipop) gekonnt vortrug.

Nicht nur als Präsidentin des Sängerbundes Badisch-Franken, sondern auch als Chorleiterin der Chorgemeinschaft Uiffingen, war Waltraud Herold nach Pülfringen gekommen und ließ mit diesen zunächst das Lied „Die Liebe ist der Welt geschenkt“ nach den Noten von Klaus Dieter Eisert erklingen, ehe sie mit „La Provence“, einem Chorsatz von Steffen Horstmann, das unerfüllte Warten auf den Liebsten besang.

Etwas ersatzgeschwächt, aber doch mit gutem Klangkörper kam unter der Dirigentschaft von Robert Haberkorn der katholische Kirchenchor Pülfringen zum Einsatz, der zunächst im Satz von Friedrich Silcher „Ännchen von Tharau“ intonierte, ehe er musikalisch nachfragte, ob das Mädchen es erlaube, in den Garten zu gehen, zu dem Johannes Brahms die Noten beigesteuert hatte.

Die kurze Pause wurde genutzt um die Bühne für einen Premiere Auftritt vorzubereiten. Da es in Pülfringen verschiedene muszierende Jugendgruppen gibt, wurde diesen die Möglichkeit geboten, vor größerem Publikum aufzutreten. Nachdem 2016 die Kirchenband das Festbankett beim 125-jährigen Vereinsbestehen bereicherte, traten beim Liederabend die „Bülfermer Jugendsänger“ erstmals auf. In der Besetzung Hanna Knörzer, Sabrina Knüll, Michelle Arlt, Lukas Haberkorn und Manuel Haberkorn (Gitarre), intonierten sie zunächst „Halt dich an mir fest“ von „Revolverheld“, danach „Perfect“ von Ed Sheeran und „80 Millionen“ von Max Giesinger. Mit diesen Liedern rissen sie das Publikum förmlich von den Sitzen, so dass eine Zugabe unumgänglich war.

Gelungener Abend

Bürgermeister Ludger Krug bemerkte in seinem Grußwort, dass es außergewöhnlich sei, dass in einem Ort mit 450 Einwohnern so viel musikalische Vielfalt geboten werde und bezeichnete den gelungenen Abend als Höhepunkt im kulturellen Leben der Gemeinde.

Aus dem Musical Tabaluga von Peter Maffay brachte im Chorsatz von Pasquale Thibaut der katholische Kirchenchor Pülfringen das Lied „Ich wollte nie erwachsen sein“ zum Vortrag, ehe er nach einer Melodie von Heinz Buchold den Wanderweg Rennsteig besang. Beide Lieder wurden von Chorleiter Robert Haberkorn am Klavier begleitet.

Pasquale Thibaut hatte „Mach mal Urlaub“ und „Was kann schöner sein“ (Nana Mouskuri cesera, cesera) in Chornoten gesetzt, so dass diese von der Chorgemeinschaft Uiffingen harmonisch vorgetragen werden konnten.

„Sag ja zum Leben“ von Manfred Schlenker und Aux Champs-Elysees von Peter Schnur waren die folgenden Lieder der Harmonie Hettingenbeuern, ehe die Pülfringer Sänger die Sehnsucht nach der Weite der See erweckten, in dem sie nach dem Chorsatz von Pasquale Thibaut den Schlager von Freddy und Lolita „Seemann“ intonierten, von Robert Haberkorn am Klavier begleitet, der das Publikum zum Mitsingen des Refrains aufforderte, das dies kräftig tat.

Ebenso spendete das Publikum allen Liedbeiträgen viel Beifall. Im zweiten Seemannslied, besang der Männerchor, nach der Melodie von Lukas Hainer, das aus dem Hafen auslaufende Segelschiff „Santiano“.

Bevor Vorsitzender Robert Haas zum letzten Liedvortrag des Abends „Abschiedslied“ von Clemens König den Dirigentenstab in die Hand nahm, hatte er es nicht versäumt, allen die zum Gelingen des Abends beigetragen hatten, ein großes Lob zu zollen.

