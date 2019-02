Bunter Kinderfaschingsumzug durch die Straßen von Gissigheim

Gissigheim.Der traditionelle Kinderumzug lockte am Samstag wieder zahlreiche große und vor allem kleine Narren an. Ausgerichtet wurde der Zug durch die Straßen des Orts von der Jugendabteilung des FC Gissigheim. Eine närrische Gruppe des Musikvereins führte mit schwungvollen Klängen den lustigen Faschingsumzug an, bei dem sich Groß und Klein mit ihren bunten und originellen Kostümen präsentierten. Beteiligt war auch die Mini-Garde der Königheimer „Bettflaschen“, die den Nachmittag mitgestaltete. Erfreulich viele Zuschauer beobachteten vom Straßenrand aus das lustige Treiben. Am Dorfbrunnen und an der Kapelle gab es jeweils einen Stopp des Gaudiwurms mit kurzen Einlagen. Heiß begehrt beim jungen Publikum waren dabei die in die Runde ausgeworfenen Süßigkeiten, die die Kinder eifrig einsammelten. Im Schlosshof spielten die Faschingsmusiker anschließend noch einige flotte Stücke, um dann im Dorfgemeinschaftshaus das muntere närrische Treiben fortzusetzen. emü/Bilder: Münch

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.02.2019