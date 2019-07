Classic-Rocknacht mit „Rock’s off“

Gissigheim.Der Hefe-Club Gissigheim veranstaltet am Samstag, 3. August, ab 21 Uhr am Sportplatz eine „Classic-Rock-Night“ mit „Rock’s off“. Wie es in der Ankündigung der Veranstalter heißt, ist die Heilbronner Band im süddeutschen Raum seit Jahren ein fester Begriff für brillante Livemusik. Gespielt werden Klassiker der Rockgeschichte aus den 1970er, 80er und 90er Jahren. Wer auf Songs von AC/DC, Queen, Journey, Foreigner, Toto, Led Zeppelin, Iron Maiden, Alice Cooper, Whitesnake und anderen Größen der Musikszene steht, erlebt bei dieser Open-Air-Veranstaltung eine Liveshow der Extraklasse. Weitere Infos gibt unter www.rock-s-off.de oder unter www.Hefe-Club-Gissigheim.de im Internet. Bild: Veranstalter

