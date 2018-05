Das „Bülfemer Wieschedolfescht“ steht vor der Tür

Anzeige

Pülfringen.Bereits zum 17. Mal wiederholt sich das kleine und feine Musikfest im „Wieschedol“ in Pülfringen. So wird an den drei Tagen nach Fronleichnam Unterhaltung und Genuss geboten. Die Pülfringer Musiker freuen sich, ein tolles, abwechslungsreiches Programm präsentieren zu dürfen. Wieder einmal wollen die Musiker mit „Schlag’ den Musikverein“ am Freitagabend einen spannenden und witzigen Wettbewerb ausrufen, bei dem jede Mannschaft in den Ring kann. Als Top Act des Abends werden die „Bülfemer Jugendsänger“ mit einer Einlage für unvergessliche Momente sorgen. Mit der Musikkapelle Waldstetten (Bild) ist die Stimmungs- und Unterhaltungsmusik für den Samstagabend garantiert. Die Musikkapellen Osterburken (ab 11 Uhr) und die Fiedelen Dorfmusikanten (ab 17 Uhr) werden den Sonntag mitgestalten. Ebenso wird die Blockflötengruppe mit ihrem Auftritt am Sonntagnachmittag für ein Highlight sorgen. Eine Hüpfburg und Kinderschminken garantieren auch den Kleinsten tolle Aktionen. Infos: www.musikverein-puelfringen.de. Bild: Musikverein