Das Forschen machte großen Spaß

Anzeige

Königheim.Gemeinsam mit Rudolf Keppler von der Firma Merlin planten die Lehrerinnen und Lehrer der Kirchbergschule den Projekttag, an dem die gesamte Schule teilnahm. In der Vorbereitungsphase suchte Keppler gemeinsam mit dem Kollegium die entsprechenden Experimente aus und erklärte ihnen das Wesentliche. Dabei handelte es sich ausschließlich um Experimente, deren Materialien bereits an der Schule vorhanden waren. So lernten die Pädagogen die einzelnen Werkstätten und den entsprechenden Umgang mit ihnen vertiefend kennen.

Den anfänglichen Berührungsängsten entgegenzuwirken war einer der Hauptgründe für diese Veranstaltung, soll doch der naturkundliche Unterricht an der Grundschule gestärkt werden.

So werden explizit im neuen Bildungsplan das Erforschen von Naturphänomenen und Technik mittels Experimente aufgeführt. Innovativ wie das Kollegium nun mal ist, wollte man an diesem Projekttag mit einem ersten großen Schritt eine adäquate Umsetzung des Bildungsplanes in Gang setzen.