Das Führungsteam wird im Amt bestätigt

Anzeige

Rolf Freidhof fungierte als Wahlleiter, wobei alle Mitglieder des Vorstandes in ihren Ämtern bestätigt wurden: Vereinsvorsitzender bleibt Anton Leimbach, zweiter Vorsitzender Josef Popp, Schriftführer ist Siegfried Baumann, Kassenwart Uwe Künzig. Als Beisitzer fungieren Alois Haberkorn, Roland Leimbach, Thomas Withopf.

Zu den Ehrungen verlas Rolf Freidhof die Urkunde des Landesverbandes und dankte den langjährigen Mitgliedern für ihre Treue und Mithilfe. Für 50 Jahre Vereinstreue wurden ausgezeichnet: Franz Haberkorn, Hans Künzig. Für 25 jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Bernhard Baumann, Klaus Böhrer, Gosbert Eckert, Josef Gerner, Gertrud Herberich, Oskar Höfling, Theo Knörzer, Martin Knörzer, Herbert Knüll, Andreas Künzig, Uwe Künzig, Hubert May, Rudi May, Otmar Müller, Ulrike Müller, Hubert Pohl, Winfried Schäfer.

In seinem Ausblick wies Anton Leimbach auf die anstehende Vogelwanderung am 15. April hin, zu der auch wieder die Nabu-Freunde aus Tauberbischofsheim ihre Unterstützung zugesagt hätten. Verschiedene Ausstellungen und Gartenschauen will man besuchen. Adalbert Künzig zeigte zum Abschluss Bilder aus den verschiedensten Begebenheiten der vergangenen Jahre und rief damit viele Erinnerungen wach.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.03.2018