Das Innenleben wird komplett umgekrempelt

Anzeige

Die erste größere sichtbare Veränderung wird es beim Eingang selbst geben. Er wird sich künftig im Bereich des ersten Fensterelements befinden. Dies werde auch deshalb nötig, weil das bisherige Foyer für die Vergrößerung der sanitären Anlagen gebraucht wird. „Es ist vorgesehen, die sanitären Anlagen nicht nur zu erneuern, sondern auch zu erweitern“, führt Uihlein aus. „Die bislang an anderer Stelle untergebrachte Behinderten-Toilette wird hier integriert.“ Dem zusätzlichen Raumbedarf fällt das bisherige Foyer zum Opfer.

Ebenfalls keine Zukunft im „ertüchtigten Innenbereich“ wird die feste Bühne haben. „Wir werden den Bühnenboden auf das Niveau des restlichen Bodens absenken, so dass wir den jetzigen Bühnenbereich künftig einerseits als Garderobe sowie andererseits für die Küche nutzen können.“ Eine feste Bühne sei bei der Neugestaltung nicht eingeplant, vielmehr sollen einzelne Elemente einen variablen Aufbau ermöglichen.

„Eine größere Küche war eines der, wenn nicht gar das Hauptanliegen, das immer wieder an uns herangetragen wurde“, sagt Uihlein. Dem wolle man Rechnung tragen, indem die bisherige Küche um die Hälfte der Bühnenfläche vergrößert wird. Dies ermögliche auch, die Geschirrspülmaschine, die momentan in einer der Küche gegenüberliegenden Gebäudedecke stationiert ist, zu integrieren. Gleichzeitig ist auch eine Vergrößerung der Küche selbst möglich, die vor allem Caterern bei Feierlichkeiten das Kochen erleichtere. Auch ein kleines Getränkelager kann integriert werden. Der Ausschank, der derzeit parallel zu der der Fensterfront gegenüberliegenden Wand verläuft, werde vermutlich um 90 Grad gedreht und vor der Küche positioniert.

Betriebskosten verringern

Durch die Neugestaltung im Eingangsbereich gehen dem eigentlichen Saal zwischen 20 und 25 Quadratmeter verloren. „Aufgrund des Flächenverlustes wird eine Dreiteilung des Saals nicht mehr sinnvoll sein“, meint Uihlein weiter. „Es wird nur noch eine Unterteilung in einen 112 Quadratmeter sowie in einen 70 Quadratmeter großen Raum geben.“ Die Trennwände hätten aus Brandschutzgründen sowieso entfernt werden müssen. Da sie keine Türe hatten, gab es jeweils nur einen Fluchtweg in den einzelnen Dritteln. Dies ist aber nicht zulässig, es müssen mindestens zwei sein.

Da die Behindertentoilette und die Spülküche im hinteren Teil des Pfarrsaals nicht mehr gebraucht werden, sollen die beiden Räume zusammengelegt und zu einem Lager für Stühle, Tische und Bühnenteile umfunktioniert werden. Ausgetauscht werden die Fenster und Türen.

Auf der dem Eingang gegenüberliegenden Wand werden Oberlichter eingebaut. „So kann man auch mal quer lüften, ohne dass es zieht“, meint Architekt Meinrad Haas. „Eine Lüftungsanlage ist finanziell schlichtweg nicht darstellbar.“ Durch die Erneuerung der Heizung verbunden mit der energetischen Sanierung, etwa durch den Einbau neuer Fenster mit Dreifachverglasung sollen die Betriebskosten gesenkt werden. Eine Akustikdecke soll für einen guten Raumklang sorgen. Auch ein neuer Boden ist vorgesehen. „Im Grunde entkernen wir das Gebäude, es bleibt kaum mehr als ein Rohbau stehen“, so Uihlein abschließend.

Letzte Möglichkeit für Zuschuss

„Wenn wir jetzt nicht loslegen, wird die Sanierung kaum noch finanzierbar, denn in ein paar Jahren gibt es keinen Zuschuss aus Freiburg mehr“, nennt Pfarrer Franz Lang einen weiteren Aspekt für die Sanierung zum jetzigen Zeitpunkt. Immerhin ein Drittel der geschätzten Kosten von 700 000 Euro bezuschusst die Erzdiözese Freiburg. „Das Geld bekommen wir aber auch nur deshalb, weil wir schon vor geraumer Zeit mit der Sanierung vorstellig geworden sind.“ Und auch da sei eine Finanzspritze nicht selbstverständlich gewesen. In Freiburg sei man der Meinung gewesen, dass der Pfarrsaal zu groß dimensioniert sei im Verhältnis zur Zahl der Pfarrgemeindemitglieder. „Das hat schon einige Überzeugungsarbeit gekostet“, meint Pfarrer Franz Lang.

Zuschuss ist gedeckelt

Der Zuschuss von der Erzdiözese ist gedeckelt. „Jeder Cent, den die Sanierung mehr kostet, ist unser Privatvergnügen, müssen wir aus der Pfarrgemeindekasse aufbringen“, erklärt der Seelsorger. Er hoffe auf die breite Mithilfe seiner Pfarrgemeindemitglieder. „Es gibt drei Möglichkeiten, uns bei der Sanierungsmaßnahme zu unterstützen“, warb der Seelsorger. „Zum einen durch zahlreiche Beteiligung an den Arbeitseinsätzen.“

Der Auftakt sei hier sehr vielversprechend gewesen. Rund 30 Helfer- und Helferinnen hätten sich eingefunden, um Abrissarbeiten vorzunehmen. „Wir können natürlich nicht alles selbst machen, aber was möglich ist, wollen wir selbst erledigen“, so der Pfarrer. „Natürlich kann man die Maßnahme auch durch Spenden unterstützen“, nannte Franz Lang als zweite Möglichkeit der Hilfe. „Und dann wäre es noch wichtig, ein Klima der Akzeptanz in der Pfarrgemeinde zu schaffen“, fordert der Seelsorger auf, die Maßnahme wohlwollend aufzunehmen und dies auch weiterzugeben.

Neue Impulse fürs Gemeindeleben

Er selbst sei von der Wichtigkeit überzeugt: „Eine Kirche, in der man zusammen betet und Gottesdienste feiert, reicht nicht aus, es braucht auch eine Begegnungsstätte, in der man sich zum Gedankenaustusch treffen oder einfach miteinander feiern kann.“

Seiner Meinung nach sei ein moderner, funktionaler Pfarrsaal auch lebenswichtig für das Gemeindeleben geben. „Wir profitieren alle davon“, so Lang abschließend. „Ein neuer Pfarrsaal gibt auch neue Impulse.“

Bleibt noch die Frage, ab wann denn der renovierte Pfarrsaal genutzt werden kann? „Vorgesehen ist, dass die Sanierungsmaßnahme bis Ende des Jahres abgeschlossen ist“, nennt Architekt Meinrad Haas den kalkulierten Zeitrahmen. „Aber jeder, der schon einmal im Bestand umgebaut hat, weiß, dass da immer wieder Unvorhergesehenes eintreten und zu Verzögerungen führen kann.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.03.2018