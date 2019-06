Das Jubiläum gebührend gefeiert

Mit einem dreitägigen Fest wurde der 100. Geburtstag des Musikvereins Pülfringen gefeiert und geht als 18. „Bülfemer Wieschedolfescht“ in die Geschichte ein.

Pülfringen. „Schlag dem Musikverein“, ein lustiger Wettstreit der Vereine, sorgte am Freitagabend für Stimmung. Andi Leiblein verstand es prächtig, mit seinem Team die sieben Mannschaften zu Höchstleistungen zu bewegen. Letztendlich wurde der Musikverein geschlagen und das Team SVP-Vorstand erreichte den ersten Platz.

Der Festumzug am Samstagabend fiel ins Wasser, was aber der Stimmung keinen Abbruch tat. Zu den Klängen der Impfinger Musikanten wurden die teilnehmenden Kapellen im trockenen Zelt bewirtet, eine wunderbare Feststimmung war gewährleistet.

Mit den besten Wünschen der Gemeinde kam Bürgermeister Ludger Krug zum Fest und gratulierte zum Geburtstag.

Die Kinder mit den Namenschildern durften begeistert auf der Bühne die einzelnen Vereine vorstellen, wofür sie Applaus ernteten.

Mit der Musik- und Feuerwehrkapelle Königheim, die den Sonntagsfrühschoppen musikalisch gestaltete, war ein hochsommerlicher Morgen in besten Händen. Zahlreiche Gäste genossen den schönen Tag mit all seinen Spezialitäten für Augen, Ohren und Mund. Das Kinderkarussell, das vom Pülfringer Faschingswagen stammt, die Hüpfburg sowie das Kinderschminken sorgten für beste Unterhaltung der jüngsten Musikfreunde.

Die Kindergartenkinder ernteten begeisterten Beifall für die farbenprächtige und lustige Vorstellung am Nachmittag, bevor die mit Spannung erwarteten „Pülfringer Musiker mit Friends“ das Finale starteten. Unter der Leitung von Marcus Greim wurde ein musikalisches Feuerwerk gezündet, was die zahlreichen Festbesucher mit großer Anerkennung bedachten.

Herbert Münkel brachte zusammen mit Alois Schreck die besten Wünsche des Blasmusikverbandes Tauber-Odenwald-Bauland nach Pülfringen und überreichte ein Geburtstagsgeschenk, das Vorsitzender Thomas Knörzer entgegennahm.

Der 100. Geburtstag geht gleich weiter mit einem musikalischen Wettbewerb, wo am 6. Juli in Löffelstelzen tolle Preise winken. Die große Nacht der Blasmusik am 5. Oktober wird der Höhepunkt des Festjahres sein. Der „Blechhaufen“ und die „Fröhlichen Dorfmusikanten“ garantieren in der Brehmbachtalhalle Königheim einen grandiosen Abend. (Reservierungen Telefon 09340/929220). mvpsb

