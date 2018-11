Das Turnen rund um den Bauernhof begeisterte

Die Aktiven der Turnabteilung des SV Königheim zeigen traditionell Ende November ihr Können. Dieses Mal stand die Gala in der Brehmbachtalhalle unter dem Titel „Turnen rund um den Bauernhof“.

Königheim. Im Zirkus, auf der Baustelle, oder nun auf dem Bauernhof: Die Verantwortlichen der Turnschau lassen sich immer etwas Außergewöhnliches einfallen, um den Besuchern der Turnschau auf unterhaltsame Weise ihr Können zu zeigen.

Und das Konzept kommt bei der Bevölkerung an. Auch in diesem Jahr war die Brehmbachtalhalle wieder überaus gut besucht.

Nach der Begrüßung durch den SV-Vorsitzenden Michael Berthold und den Abteilungsleiter Turnen, Karlheinz Riehle, moderierte Markus Glock in bewährter Manier, humorvoll und informativ, die einzelnen Programmpunkte an.

Den Auftakt machten die Mädchen der dritten bis fünften Klasse im „Bauerngarten“. Beim „Arbeiten“ zeigten sie Vorübungen zur rhythmischen Sportgymnastik sowie Grundübungen am Stufenbarren.

Die Kleinsten, die Minis, besuchten mit ihren Eltern den Bauernhof und zeigten beim Ausmisten des Stalls oder beim Füttern der Tiere Übungen, die ihre Koordinationsfähigkeit schulen sollen.

Die Rennmäuse balancierten dann über eine Bank, um auf den Scheunenboden zu kommen. Auch mussten sie „Strohballen“ (Kästen) überwinden und am Ende eine „Strohrolle“ machen.

Die Vorschulbuben und Junges der ersten und zweiten Klasse arbeiteten zunächst auf dem Feld, um dann später die Ernte einzubringen. In den Übungen waren Konzentration, Körperspannung, Mut und Sprungkraft verpackt. Viele Übungen wurden gleichzeitig geturnt. So soll die gegenseitige Rücksichtnahme bezüglich Tempo und Leistungsunterschieden gefördert werden.

Die Vorschülerinnen sowie die Mädchen der ersten und zweiten Klasse zeigten als wilde Hühner Synchronübungen zu zweit, aber auch Übungen in der gesamten Gruppe. Hier galt es, den Einsatz nicht zu verpassen und die Formation einzuhalten.

„Jazz meets Farm“

Einen Tanz auf dem Tennenboden unter dem Titel „Jazz meets Farm“ präsentierte die Jazztanzgruppe.

Turnen im Weinberg hieß es für die Buben der dritten bis siebten Klasse. Sie turnten Vorübungen zu den Pflichtübungen P3 und P5 zum Teil synchron am Barren, aber auch an Reck und Bank. Beim „Pressen der Trauben“ zeigten sie zudem Sprünge über die Butte (Bock).

Als Bienenschwarm mit Honigbär und Imker schwirrten die elf- bis 17-jährigen Turnerinnen durch die Halle. Sie zeigten Synchronübungen auf der Air-Track-Bahn, dem Sprungbrett und dem Trampolin. Die Palette reichte von Grundübungen bis zu hohem Wettkampfniveau.

Schluss- und gleichzeitig auch Höhepunkt des knapp zweistündigen Programms war dann „Bauer sucht Frau“, allerdings in einer gegenüber dem Fernsehen modifizierten Version. In der Brehmbachtalhalle versuchten Beckenbauer, Gerüstbauer und Orgelbauer die holde Maid mit turnerischen Argumenten für sich zu gewinnen.

An Barren, Gerüst und Reck zeigten sie, was sie so alles draufhaben. Auch die Frau ließ sich nicht lange bitten und turnte grazil mit ihren Partnern in spe mit. Doch alle Kraftanstrengung und turnerisches Können nutzten am Ende nichts. Als ein Steppke zu den Klängen von „Resi, ich hol di mit meim Traktor ab“ mit seinem mächtigen Bulldog vorfuhr, war es um die Angebetete geschehen.

Sie ließ sich nicht zweimal bitten und suchte mit dem Traktorfahrer das Weite. Beckenbauer, Gerüstbauer und Orgelbauer blieben bedröppelt zurück.

Zum großen Finale, bei dem alle Aktiven und ihre Trainer und Betreuer nochmals mit einem gemeinsamen Tanz für Schwung sorgten, war die Stimmung bei allen wieder glänzend. Die Zuschauer honorierten die Akteure und deren Darbietungen mit frenetischem Beifall, und Karlheinz Riehle dankte allen Helfern.

