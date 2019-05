Deutlicher Sieg für Herren 55

Königheim.Zum zweiten Auswärtsspiel musste die Tennis-Spielgemeinschaft im Mannheim-Friedrichsfed antreten. Gab im letzten Jahr noch eine 4;5 Heimniederlage, drehte die Mannschaft nun in überzeugender Manier dieses Mal den Spieß um und gewann mit 7:2.

In der ersten Einzelrunde kamen Edgar Zimmermann (6:1, 6:1), Reiner Stahl (6:4, 6:2), und Joachim Seith (6:2, 6:2) zu klaren Siegen. Weitere Siege folgten durch Wolle Maier (6:1, 6:0) sowie im Spitzeneinzel Heinz Döring (6:1, 6:0).

Lediglich Bruno Lippert kämpfte vergeblich nach 1:1-Sätzen im Match-Tiebreak. Er musste diesen mit 5:10 abgeben.

Mit einem Zwischenstand von 5:1 ging es in die Doppelrunde. Hier zeigte sich wieder die Stärke von Maier/Lippert. Sie gewannen klar mit 6:1 und 6:3. Spannender ging es in Doppel 2 zu. Stahl/Seith gewannen den zweiten Satz im Tiebreak, nachdem sie den ersten mit 6:3 gewonnen hatten.

So lag es nun an Doppel 1 mit Döring/Zimmermann , schadlos zu bleiben. Beide spielten jedoch nicht auf ihrem gewohnten Niveau und verloren den Match-Tiebreak mit 5:10.

Am Ende konnten sieben Siegpunkte bei nur zwei Verlustpunkten erreicht werden, was die Mannschaft in der 1. Bezirksliga auf den zweiten Platz brachte.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.05.2019