Die christliche Nächstenliebe wahrhaft gelebt

Johannes Ghiraldin feierte am Sonntag in Königheim 50-jähriges Priesterjubiläum. Eine besondere Würdigung erfuhr der beliebte, hilfsbereite und vielseitige Seelsorger durch viele Festteilnehmer.

Königheim. Geistlicher Rat, Oberstudienrat i.R. Johannes Ghiraldin beging in der Pfarrkirche St. Martin in Königheim sein Goldenes Priesterjubiläum. Viele Gläubige aus der Seelsorgeeinheit Königheim und aus Tauberbischofsheim, Freunde, Verwandte des Jubilars und Abordnungen kirchlicher Vereine und Gruppierungen hatten sich hierzu eingefunden, um ihre Verbundenheit mit dieser Persönlichkeit zu bekunden.

In Konzelebration mit Ortspfarrer, Geistlichem Rat Franz Lang und Pfarrer Klaus Schäfer als Festprediger, den Diakonen Reiner Thoma (Wertheim), Willi Schnurr (Lauda), Alois Ganz (Brehmen), Michael Schlör und Michael Baumann (beide Freudenberg) und den Ministranten aus allen Ortsteilen der Brehmbachgemeinde feierte der Jubilar die Festmesse, die der Königheimer Kirchenchor unter Leitung von Thomas Martin festlich mitgestaltete. Mit einem Flötensolo zur Kommunion unterstrich Svenja Möller die Feierlichkeit.

Nach dem Gottesdienst gab es einen Stehempfang auf dem Kirchenvorplatz. Anschließend gab es einen Empfang im Pfarrheim, bei dem mehrere Grußworte an den Jubilar gerichtet wurden.

Feierlicher Gottesdienst

Mit dem Lied „Nun jauchzt dem Herren alle Welt, kommt her in seinen Dienst euch stellt“, gleichsam das Motte des Priesterjubiläums, eröffnete man den Gottesdienst, zu dem Johannes Ghiraldin alle Anwesenden willkommen hieß. Er freute sich über die große Zahl von Besuchern. In der Lesung aus dem 2. Apostelbrief an Timotheus, verwies der Heilige Paulus auf seine Sendung, das „Wort Gottes zu verkünden, sei es gelegen oder ungelegen“ . Mit diesen Worten könnte man auch den Einsatz des Jubilars beschreiben.

Steile Sakristei-Karriere

In seiner Festpredigt ging Pfarrer Klaus Schäfer zunächst auf die Biografie im priesterlichen Leben von Johannes Ghiraldin ein, mit dem er schon in der Jugendgruppe seiner Heimatpfarrei St. Franziskus in Pforzheim zusammentraf. Er habe damals „eine steile Sakristei-Karriere durchschritten“, so der Prediger.

Er schilderte weiter die Jugend des Jubilars mit dem frühen Verlust des Vaters, dem Studium und dem Höhepunkt in seinem Leben: der Priesterweihe 1969. Es folgten nach dem Einsatz in einigen Pfarreien seine Tätigkeit im Tauberbischofsheim.

Wegen seiner Menschenfreundlichkeit, seiner großen Geduld mit Kindern und Schülern und der edelsten der christlichen Tugenden, der Nächstenliebe, sei er allerseits sehr geschätzt worden.

Als Religionslehrer habe er in der Bildungsarbeit Großes geleistet. 27 Jahre lang habe er auch engagiert als Schuldekan gewirkt. Selbst im Ruhestand sei er heute noch für die einzelnen Pfarreien als Priester unentbehrlich. In seinem Bemühen um das Reich Gottes habe der Jubilar großes Engagement gezeigt. Er habe gespürt, dass es sich lohnt, sich in den Dienst Gottes nehmen zu lassen. Er sei ein Mensch wie jeder andere, der aber den anderen ein bisschen vorausgehen und den Weg zeigen will.

So sei Johannes Ghiraldin vielen zum Segen geworden. In einer Zeit der Verunsicherung gelte es besonders, sich gemeinsam mit dem Priester dem Auftrag Gottes zu stellen. Bevor man mit „Nun danket alle Gott“ und dem „Te Deum“ den Gottesdienst beendete, bedankte sich der Jubilar bei allen Mitwirkenden mit herzlichen Worten. Viele, die sich mit dem Jubilar eng verbunden wissen, hatte sich nach der kirchlichen Feier zu einem Stehempfang auf dem Kirchplatz eingefunden, um in Kontakt miteinander zu kommen.

Lebensleistung des Jubilars

Festlich ging es dann im Pfarrheim zu. Hier fand Oberstudiendirektor a. D. Hermann Müller Gelegenheit, die vielseitige Tätigkeit von Johannes Giraldin zu würdigen. Er nannte sein Wirken an mehreren Kaplanstellen im Raum Karlsruhe und Bruchsal, seine Tätigkeit ab 1971 in Tauberbischofsheim und Umgebung, zunächst als Präfekt im Studienheim St. Michael und ab 1974 seine Tätigkeit als Religionslehrer am Matthias Grünewald-Gymnasium. Dies entsprach seinem ausdrücklichen Wunsch, wobei er immer schon in großem Umfang seelsorgerliche Mithilfe leistete sowohl in Tauberbischofsheim als auch in den Brehmbachtalgemeinden.

So habe er als Religionslehrer am Matthias Grünewald Gymnasium viele Generationen von Schülern religiös geprägt und es auch verstanden, in vielen Pfarreien der Jugend den Glauben durch besondere Aktionen und viele Fahrten näher zu bringen.

Verfechter der Ökumene

Als der Jubilar an die Schule in Tauberbischofsheim kam, spürten die Schüler sofort, „dass da ein Mensch mit einem weiten, offenen Herzen vor ihnen stand, und sie haben ihm diese Liebe begeistert erwidert, ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, wie man es sich idealer kaum vorstellen kann“, so Müller. Er hob in diesem Zusammenhang auch sein vom Geist der Ökumene geprägtes Verhältnis zu seinen evangelischen Kollegen hervor. Er ging auf die den Schülern angebotenen Wochenendfreizeiten im Jugenddorf Klinge oder seine Reisen mit Jugendlichen nach Taize‘, Rom, Brasilien und Israel ein und würdigte sein Anliegen der Erforschung der Geschichte der tauberfränkischen Juden.

So war er auch der Initiator für die Wiederherstellung der jüdischen Synagoge in Wenkheim und der Mitbegründer des Vereins „die Schul“. Bei zahlreichen Publikationen zur Geschichte der Juden wirkte er maßgebend mit.

Daher hat er verdientermaßen im Auftrag des Ministerpräsidenten Kretschmann vor kurzem die Staufermedaille erhalten.

Seit 1987 kam noch der Einsatz für die Ureinwohner Brasiliens, für die Straßenkinder in den Elendsvierteln von Rio de Janeiro und für eine Straßenkinderschule in Sao Luis hinzu. An Stelle von Geschenken zu seine Jubiläum bat Ghiraldin daher um Spenden für seine Brasilienprojekte. So kämpfe er engagiert gegen das Elend in der Welt, um es dort, wo er kann zu lindern. Müller konstatierte, dass der „rote Faden“ im Leben des Jubilars einfach gesagt, die Nächstenliebe ist und diese verkündet er nicht nur in seinen Predigten, sondern lebt sie selbst überzeugend vor.

Große Beliebtheit

In den weiteren Grußworten brachte man die Beliebtheit von Johannes Ghiraldin, seine fachlichen und menschlichen Qualitäten sowie sein Engagement für ein friedvolles Miteinander zum Ausdruck. Dekan Gerhard Hauk hob seine Einsatzfreude hervor und dankte für die vielen Aktionen auf Dekanatsebene. Der Sprecher der Diakone im Dekanatskreis, Günther Holzhauer, dankte dem Jubilar für seine Wirken als Mentor seit über 41 Jahren.

Ulrike Michel meinte namens aller Teilnehmer an seinen vielen Fahrten, die bei allen lebensbegleitend nachwirken.

Schließlich würdigte Bürgermeister Ludger Krug, ehemaliger Schuler von Ghiraldin, dessen Wirken in Königheim, Gissigheim, Pülfringen und Brehmen und freute sich, dass der Jubilar bald Einwohner seiner Kommune sein wird.

Überwältigt von den ehrenden Worten verwies Johannes Ghiraldin darauf, dass er nur versucht habe, den Geist der Nächstenliebe zu verwirklichen, wobei ihm viele geholfen hätten. Sein Dank galt in dieser Stunde vor allem Pfarrer Franz Lang und dessen Pfarrsekretärin Sonja Berthold. Ferner dankte er den vielen Frauen, die dieses Fest ausgerichtet haben.

