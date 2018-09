Die Nähe zu den Künstlern hat Charme

Jungen Künstlern eine Plattform zu bieten, ist ein Ziel des Vereins Aktion Kunst und Kultur im Bürgerhaus Brehmen. Mit viel Herzblut engagieren sich dafür die Mitglieder schon seit 25 Jahren.

Susanne Marinelli

Königheim. Alles fing damit an, dass 1993 der Umbau des einstigen Lagerhauses zum Bürgerhaus fertig war. Bei den Arbeiten hatten viele Brehmer unter der Leitung von Volkmar Topp mit angepackt. Nun sollten die Räume mit Leben erfüllt werden, blickt Vorsitzender Kornel Bischof im Gespräch mit den FN zurück. Er und seine Frau Ursel gehörten damals zum „losen Zusammenschluss von acht bis zehn Leuten“, die sich Gedanken über eine Nutzungsmöglichkeit machten.

Sie riefen die Aktion Kunst und Kultur als „Unterverein“ des mittlerweile aufgelösten Krankenpflegevereins ins Leben und organisierten die erste Kulturveranstaltung im Bürgerhaus. Bei der Premiere stand der „wilde Paul“, Mundart-Liedermacher aus Uiffingen, auf der Bühne. „Die Veranstaltung kam gut an“, erinnert sich Bischof, und war unter Federführung von Gerald Hauck der Auftakt für eine erfolgreiche Vereinsgeschichte.

Es dauerte jedoch noch bis zum Oktober 2001, ehe dieser komplett auf eigenen Füßen stand. „Wir wollten eigenständig werden“, begründet Bischof diesen Schritt: „Es ging auch darum, das eigene Profil zu stärken.“

18 Frauen und Männer trugen sich in die Gründungsliste ein. Heute hat der Verein 30 Mitglieder im Alter von 25 bis 70 Jahren, von denen zirka 15 aktiv sind. Oft handelt es sich dabei wie bei den Bischofs um ganze Familien.

Plattform für junge Künstler

Wie es in der Präambel der Vereinssatzung heißt, setzen die Mitglieder sich dafür ein, kulturelle Veranstaltungen im ländlichen Raum anzubieten und jungen Künstlern eine Plattform zu bieten. Dabei wolle man möglichst viele Zielgruppen erreichen, betont der Vorsitzende.

Die Mitglieder entscheiden gemeinsam darüber, wer für die Auftritte verpflichtet wird. Jeder könne Vorschläge machen, so Bischof. „Manchmal sind die Meinungen völlig unterschiedlich. Die Diskussion darüber ist aber erfrischend.“ Und dank Computer und Co. sei es einfacher geworden zu recherchieren, wer für eine Vorstellung im Bürgerhaus infrage kommen könnte.

Erste Schritte auf den Brettern, die die Welt bedeuten, konnten einige heutzutage bekannte Künstler im Brehmer Bürgerhaus unternehmen, als sie noch am Anfang ihrer Karriere standen. Ein Beispiel dafür ist Kabarettist Rolf Miller aus Walldürn.

Aber auch Auftritte von Kultur-Größen wie Gerhard Polt organisierten die Brehmer. Für „Mammut-Projekte“ dieser Art nutzte der Verein größere Räumlichkeiten wie das Dorfgemeinschaftshaus in Pülfringen oder die Königheimer Brehmbachtalhalle.

Mittlerweile konzentrieren sich die Mitglieder aber nur noch auf das Brehmer Bürgerhaus. Denn „es hat nicht die Atmosphäre eines überfüllten Warteraums, sondern bietet ein angenehmes Ambiente“, bringt es Bischof auf den Punkt. Der Verein sehe sich als Kleinkunstbühne mit direktem Bezug zum Künstler. „Diese Nähe macht den Charme unserer Veranstaltungen aus.“

Nicht nur die überschaubare Größe schätzen die Mitglieder. Sie genießen auch den in ihrem Verein herrschenden guten Teamgeist bei der Organisation der in der Regel drei bis fünf Veranstaltungen pro Jahr. Stolz ist man darauf, mittlerweile auf ein Stammpublikum von zirka 60 Personen aus einem Umkreis von bis zu 40 Kilometern zählen zu können.

Bekannt ist der Verein, dessen Mitglieder nach den Worten Bischofs ausschließlich ehrenamtlich und nicht gewinnorientiert arbeiten, mittlerweile nicht nur beim Publikum. Auch in Künstlerkreisen hat er einen guten Ruf. Bekannte Künstler wünschen sich, im Bürgerhaus auftreten zu dürfen, freut sich der Vorsitzende. Zu diesen gehören die Mannen des „Totalen Bamberger Kabaretts“. Bei einem Treffen mit den Bischofs erklärte das muntere Trio: „Wir wollten schon immer nach Brehmen“. Dieser Wunsch geht im September 2019 in Erfüllung.

Jetzt wird aber erst einmal das 25-jährige Bestehen weiter gefeiert. Quasi das Geburtstagsständchen mit „Modern Poetry Folk“ spielt am Freitag, 28. September, ab 20 Uhr die Gruppe „Solid Ground“. Gewöhnlich sein kann jeder“ heißt es am Samstag, 29. September, ab 20 Uhr mit Comedian Frank Fischer. An dem Abend servieren die Mitglieder den Besuchern auch die „berühmten“ Mettstangen, die bei den Veranstaltungen des Vereins schon Kult-Status erreicht haben. Karten für beide Termine gibt es jeweils ab 18 Uhr unter Telefon 09340/1346 oder 1298 sowie an den zwei Tagen im Bürgerhaus, Telefon 1495.

„Kerwe-Kaffee“

Zum Abschluss der Saison öffnet man am Sonntag, 21. Oktober, um 14 Uhr im Bürgerhaus das „Kerwe-Kaffee“. Auch angesichts dieses Beitrags zum bürgerlichen Miteinander ist Kornel Bischof auf entsprechende Nachfrage überzeugt, dass der Verein „in Brehmen seinen Platz gefunden hat und akzeptiert wird. Er ist eine Bereicherung für die Großgemeinde Königheim.“

