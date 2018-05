Die Rebensäfte unbeschwert genießen

Anzeige

Die Planungen für das Weinblütenfest sind in vollem Gange. Weinvermarkter, Vereine und Gemeindeverwaltung schauen der Veranstaltung in „Klein-Venedig“ mit Freude entgegen.

Königheim. Auch beim bevorstehenden Weinfest vom 29. Juni bis 1. Juli wird wieder ein Shuttle-Bus-Service für die Region eingesetzt. Hierzu gibt es vier Linien; angefahren werden folgende Orte: Walldürn, Höpfingen, Hardheim, Schweinberg, Weikerstetten, Külsheim, Uissigheim, Eiersheim, Tauberbischofsheim, Dittwar, Hettingen, Buchen, Waldstetten, Bretzingen, Erfeld, Gerichtstetten, Buch-Ahorn, Brehmen, Pülfringen und Gissigheim. Es ist keine Voranmeldung erforderlich. So können die Wein-Liebhaber auch in diesem Jahr wieder die Königheimer Rebensäfte unbeschwert genießen. Die Veranstalter haben in den vergangenen Jahren stets ein positives Resümee ziehen können und blicken auch dem kommenden Fest mit Vorfreude entgegen.

Am Freitag, 29. Juni, um 19 Uhr wird das Fest offiziell durch Bürgermeister Ludger Krug, der Weinkönigin und der Weinprinzessin eröffnet. Die Weinhoheiten werden übers Jahr hinweg den Königheimer Wein repräsentieren.