Diesmal gibt es viel zu lachen

Alle Jahre um die Weihnachtstage wird in Gissigheim Theater gespielt – so auch wieder in diesem Jahr.

Gissigheim. Hierbei ziehen die Akteure die Besucher mit ihrem schauspielerischen Können in ihren Bann. Zu diesem Event freut sich die Singgemeinschaft Gissigheim über viele Freunde des Laienspiels im Dorfgemeinschaftshaus in Gissigheim.

Dreiakter im Angebot

Zur Aufführung kommt die Komödie „Waidmannsheil im Pfarrbüro“. Im Dreiakter von Wilhelm Behling geht es um die Verwaltung des Klosterwaldes und den neuen Pachtvertrag. Die Kirchengemeinde wird hierbei vor die Aufgabe gestellt, das Jagdrecht traditionell mit den örtlichen Pächtern zu klären. Ein anderer Interessent zeigt jedoch ebenfalls Interesse und verspricht allerhand Wohltaten. Bei den folgenden Auseinandersetzungen gerät der Pfarrer in die Schusslinie.

Die Komödie wird an drei Abenden gespielt: Am Mittwoch, 26. Dezember, am Freitag, 28. Dezember, und am Sonntag, 30. Dezember. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Zusätzlich findet am 26. Dezember um 140 Uhr eine Nachmittags-Aufführung statt. Karten für die Abendaufführungen gibt es im Vorverkauf am Samstag, 15. Dezember, zwischen 8 und 10 Uhr im Cafe Berberich oder an der Abendkasse. Zudem können Karten im Vorverkauf auch telefonisch bei Ludwig Leimbach (Telefon 09340/362) bestellt werden. emü

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018