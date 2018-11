Dritte Entdeckerzeit in Pülfringen

Königheim/Pülfringen.Der dritte Entdeckerzeit-Gottesdienst der Seelsorgeeinheit Königheim fand in der St. Kilian Kirche in Pülfringen statt. In dem sehr gut besuchten Familiengottesdienst wurde den Kindern das Thema: „Ich bin das Licht der Welt“ näher gebracht. In einem Spiel stand ein Fußballstar im Mittelpunkt, der von den Sonnen-, aber auch Schattenseiten seiner Berühmtheit erzählte. Er wünschte sich manchmal, nicht immer im Rampenlicht zu stehen. Umrahmt wurde der Gottesdienst von der Kirchenband Pülfringen. Gestartet wurde mit einer Spielstraße im Kindergarten, bei der sich die Jungen und Mädchen an verschiedenen Stationen auf das Thema einstimmen konnten. Bild: Seelsorgeeinheit Königheim

