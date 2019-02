Ein Festival der guten Laune geboten

Einen tollen Abend und Auftakt zu den närrischen Wochen durften die zahlreichen Gäste bei der Prunksitzung in Pülfringen erleben.

Pülfringen. Klaus Böhrer startete den Einzug des Prinzenpaars Cornelia und Fabian Haberkorn, die mit dem neuen Sitzungspräsidenten Andi Leiblein, der seine erste Moderation bravourös meisterte, und den Gardemädchen der „Lustigen Vögel“ Schweinberg in die Halle kamen. Somit war das am besten gehütete Geheimnis der vergangenen Wochen gelüftet. Statt im angekündigten Urlaub zu sein, sorgen die beiden nun für heiße Wochen im Kreis der „Kabuckler“. In der Eröffnungsrede war zu erfahren, wie das Leben in Bülri zu laufen hat.

Die Bühne bebte

Die Höpfinger Juniorengarde übernahm im Anschluss den ersten Tanzakt und ließ die Bühne beben. Die drei Jungjäger Tim Hartmann, Luis Knörzer und Niklas Baumann trafen mit ihrem Jägerlatein ins Schwarze, als sie über das Geschehen und die Missgeschicke in Wald, Wiese und am Stammtisch berichteten. Der ein oder andere Fehlschuss wurde ausgeschlachtet.

Die Karstäider jungen Schautänzerinnen flogen danach über die Bühne und hinterließen mit ihren tollen Kostümen einen farbenprächtigen Eindruck, der vom Publikum belohnt wurde.

Von den den „Lustigen Vögeln“ Schweinberg waren im Anschluss die Mädels der Schülergarde zu bestaunen.

Eine feste Einrichtung ist das „Kabuckler TV“, wo Pülfringer Nachrichten brühwarm und mit Hilfe der reizenden Assistentin Chantalle (Klaus Horn) übertragen werden. Sprecher Marcel Horn berichtete unter anderem über eine erfolgreiche Türöffnung am Neujahrsmorgen, wobei viele Experten zu Gange waren. Auch ein denkwürdiges Helferfest mit Besuch von Ordnungshütern wurde von den glänzenden Moderator in Erinnerung gerufen.

Die Schautanzgruppe der „Karstäider Housche“ überzeugte mit dem Tanz „Piraten – wild und frei“ die närrischen Gäste.

Wie einst Don Camilo und Peppone waren Pfarrer Franz Lang und Bürgermeister Ludger Krug nicht immer einer Meinung, wenn es darum ging, bei wessen Predigt mehr Leute schlafen. Dass aber die Bahntrasse durch Bülfi führen werde und die Haltestelle an der Kirche sein müsse, stellte nur für die leer ausgehenden Brehmer ein Problem dar. Mit dem umgeschriebenen Lied von der „Schwäb’schen Eisebahne“, das von Domkapellmeister Robert Haberkorn begleitet wurde, verabschiedeten sich zwei Stimmungskanonen von der Bühne.

„Lustige Vögel“ können tanzen, das bewies die Prinzengarde aus Schweinberg zum wiederholten Mal in Pülfringen.

Klorollentester scheint ein Traumberuf zu sein. Andreas Leiblein, der im echten Leben Sitzungspräsident ist, und Andreas Poser zogen alle Register, als es darum ging, die Qualität von Klopapier zu testen. Als „mir sen der Karl und teste Klobabierrolle“ hatten sie sofort das Publikum auf ihrer Seite.

Im „Brunnen der Erinnerungen“

Im „Brunnen der Erinnerungen“ badeten die Tänzerinnen der „Bischemer Kröten“ mit ihrem Schautanz. Voller Spannung wurden nun die Sänger des MGV empfangen. Mit Robert Haberkorn am Klavier zündeten die „10 Schlawiner im Frack“ ein Feuerwerk der guten Laune. Natürlich durfte die Unterstützung durch Bürgermeister Ludger Krug nicht fehlen.

Farbenfroh wurde es, als die „Woachebauer“ mit ihren unermüdlichen Einsätzen aus den vergangenen 22 Jahren vorgestellt wurden.

Erst jetzt wurde deutlich, mit welchem Einfallsreichtum die Bülfemer Faschingsfreunde beschenkt werden. Roland Scherer, der froh gelaunt durch das Programm führte, machte mit einer gehörigen Portion Witz, aber auch tiefgründigen Worten, den Auftritt zu einem Erlebnis.

„Was Frau kann, kann Mann schon lange“ war im Anschluß die Antwort der Männertanzgruppe der „Kröten“ auf die Vorführung der „Kröten“-Damen eine Stunde zuvor. Mit einem Stepptanz im knappen Höschen standen die Männer ihrer Vorturnerin in nichts nach.

Wolfgang König von den Höpfemer „Schnapsbrennern“ erzählte, was er alles zum Thema Sicherheit weiß. Mit einem genialen Schildertrick, bei dem Ludger Krug die Raffinesse von Pfeilen kennenlernte, versetzte er die Halle in Staunen.

Die Mädchen der „Högöiker“ aus Glashofen setzten mit dem Hexentanz die Gäste in Schwingung, als sie den Bühnenboden erzittern ließen.

Hinter dem Begriff „Schlagerparade“ kann vieles stecken, aber was die Sportler auf die Bühne zauberten mit „Bülfri sucht den Superstar“, damit hatte keiner gerechnet. Normen Pfreundschuh war als Showmaster die perfekte Ergänzung zu den Juroren und den Musikdarstellern. Mit Charakteren wie Bruce Darnell und Cordula Grün waren lauter Hochkaräter in der Show zu sehen.

Zum großen Finale kamen noch einmal alle Akteure mit dem Prinzenpaar auf die Bühne, um mit Präsident Andreas Leiblein und Co-Moderator Klaus Böhrer einen grandiosen Abend zu beschließen, bei dem die Pülfringer erneut ihre wundervolle Zusammenarbeit präsentierten.

Von Technik über Küche bis zu den perfekten Programmabläufen war alles abgestimmt und ein toller Einstieg in die närrischen Tage, die, mit dem großen Umzug am Sonntag, 24, Februar in Walldürn, fortgesetzt werden. sbau

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.02.2019