Ein Kleinod der örtlichen Geschichte

Den hohen Stellenwert des Anwesens hat auch die Denkmalstiftung Baden-Württemberg erkannt. Einen Scheck über 50 000 Euro aus der Rentenlotterie „GlücksSpirale“ überreichten nun Lotto-Regionaldirektor Christoph Grüber und Stiftung-Geschäftsführer Hermann Vogler an Thomas Weich.

Dazu traf man sich in einer der künftigen „guten Stuben“ des Hauses. Architekt Helmut Schattmann informierte kurz über einige bauliche Details. Als Beispiele für noch erhaltenwerte Substanz nannte er Stuckdecken, Fenstereinfassungen, Türen und die Holztreppe. „So ausgeschlurft wie sie ist, wird sie auch später sein“, betonte er. Das sei wichtig, „um den Charakter des Hauses“ zu erhalten.

Solch ein Gebäude berge „Probleme und Sparbüchsen“, bekannte Schattmann. Bauherren, die Anwesen in einem offensichtlich nicht erhaltenswerten Zustand übernehmen, seien selten, lobte er Thomas Weich für dessen Einsatz.

Wie wichtig dem Bauherr und seiner Frau jedes Detail des künftigen Familiendomizils ist, verriet nicht nur Schattmann, sondern auch Weich selbst. So freute er sich riesig über seinen Kauf eines Original-Wirtshausbodens aus dem 18. Jahrhundert und über Delfter Fließen, wie sie in dieser Zeit hergestellt wurden. Kacheln für Bad und Küche wurden von den Weichs in Wallonien (Belgien) aus Schweineställen und Hinterhöfen ausgebaut.

Die 300 Jahre alten Klappläden des Hauses haben sie in Königheim abmontiert, zu sich nach Hause nach Brüssel geschafft und dort vorsichtig hergerichtet. Angesichts all dieser Arbeit nutzte Thomas Weich die Gelegenheit, um seiner Frau öffentlich ein besonderes Dankeschön auszusprechen „für all die Entbehrungen, die sie auf sich genommen hat“. Voll des Lobes war er auch für die Unterstützung durch die Nachbar-Familie Waltert.

Wie Hermann Vogler betonte, wisse man bei der Stiftung, „was es heißt, solche Häuser nutzbar zu machen und auch zu nutzen“. Das könne nicht jeder. Die Förderung sei eine Möglichkeit zu zeigen, was aus den Geldern wird, ergänzte Christoph Grüber: „Sie fließen ins Land.“ So habe Lotto Baden-Württemberg großen Anteil daran, dass das Land etwas zu sportlichem oder kulturellem Engagement beitragen könne.

Begeistert von der Renovierung des „Güldenen Löwens“ zeigte sich auch Professor Dr. Wolfgang Reinhart, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. Für den gebürtigen Königheimer sind die Weichs keine Unbekannten. „Heimat ist mehr als ein Ort, es ist ein Gefühl“, stellte er auch mit Blick auf die früheren Beiträge von Roland Weich für die Königheimer Heimatkultur fest. Das das Ortsbild prägende Haus bezeichnete er als ein „Kleinod der Weinbaugeschichte des Taubertals“. Gleichzeitig sei es ein wichtiger Teil der jüdischen tauberfränkischen Geschichte. Reinhart, der den am Projekt Beteiligten für ihren Einsatz dankte, nannte den Erhalt des Anwesens eine „großartige Investition“.

Große Herausforderung“

„Sie sehen mich strahlen“, hielt Bürgermeister Ludger Krug mit seiner Freude nicht hinter dem Berg. Das Objekt sei eines von vielen denkmalgeschützten Gebäuden in Königheim, die noch im Dornröschenschlaf liegen. Deren Erhalt „ist eine große Herausforderung“, wusste Krug. Gleichzeitig bekannte er, dass die Kommune dafür künftig mehr Geld investieren müsse, um das Ganze für die nächste Generation sichern zu können. Im Falle des „Güldenen Löwen“ gehe es auch darum, einen räumlichen Gesamtzusammenhang zu schaffen. Mit dem benachbarten Fachwerkhaus und der Kirche bilde das einstige Gasthaus künftig ein tolles Ensemble.

Diese Meinung teilt sicherlich auch Burkard Gassenbauer, Vorstandsmitglied des Heimatvereins Brehmbachtal. Wie er den FN sagte, liege das Projekt dem Verein schon seit Jahren am Herzen.

Das Schlusswort vor der symbolischen Scheckübergabe sprach Thomas Weich. In seinen Dankesworten wertete er die Förderung nicht nur als Anerkennung für sich, sondern auch für Königheim und die gesamte Region.

Nun hoffen er, seine Frau und sein Vater, dass in den nächsten Monaten alles nach Plan läuft. Schließlich will die Familie das kommende Weihnachtsfest im ehemaligen Gasthaus „Zum Güldenen Löwen“ feiern. Dann soll auch der neu angefertigte „Wetter-Löwe“ wie früher weithin sichtbar auf dem Dach glänzen.

