Ein Tauschplatz für gutes Lesefutter

Für Leseratten gibt es einen neuen Hot-Spot in Königheim. In der alten Telefonzelle in der Münzgasse ist mittlerweile eine Bücherzelle eingerichtet, die als Tauschbörse dienen soll.

Königheim. Viele Leseratten kennen das. Das eine Buch ist ausgelesen, ein neues ist nicht verfügbar. Das Lesefutter der vortrefflichen örtlichen katholischen Bücherei hat man schon verzehrt, auch im Freundeskreis ist kein Lesefutter verfügbar. Was tun?

Langgehegter Wunsch

Die Problematik war weit verbreitet. In Gesprächen unter Leuten, die gern schmökern, wurde immer wieder ein Büchertauschplatz ins Spiel gebracht. Mit der Einrichtung der Bücherzelle in der Münzgasse 2 auf dem jetzigen Anwesen von Chrissi und Patrick Köhler ging dieser langgehegte Wunsch nun in Erfüllung. In der ehemaligen Telefonzelle konnten die Gründer die Idee nun endlich umsetzen. Die Realisierung der Bücherzelle wurde auch dank einer großzügigen Spende des Fördervereins Mehrgenerationenspielplatz Königheim für die Materialkosten ermöglicht.