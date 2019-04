Eine sehr zeitintensive „Lebenseinstellung“

Pferde sind ein wichtiger Teil im Leben von Alois Künzig und seiner Partnerin Julia Withopf. Auf ihrem Hof in Pülfringen züchten sie Sportpferde und wollen bald eine Reithalle bauen.

Pülfringen. Ein eigenes Pferd – der Traum vieler junger Mädchen. „Mama, wann bekomme ich ein eigenes Pony?“, heißt es dann. Im Kinderzimmer hängen romantische Pferdeposter, die ersten Reitstunden werden absolviert, der Drang wird immer größer – so jedenfalls das Klischee. Wer sich etwas näher mit Reiten, Pferden und der Pferdezucht beschäftigt, dem wird schnell klar: Das ist kein „normales“ Hobby.

Es ist zeitintensiv, anspruchsvoll und fordert vollen Einsatz. Das können auch Alois Künzig und seine Partnerin Julia Withopf bestätigen. Auf ihrem Hof in Pülfringen stehen 19 Pferde. Sie züchten Dressurpferde für den ambitionierten Amateursport und haben außerdem einige Pferde zur Pension untergestellt.

Der Pülfringer Alois Künzig ist Geschäftsführer des Pferdezuchtvereins Odenwald Bauland. Der Verein vertritt die Interessen von rund 120 Züchtern in der Region, veranstaltet jedes Jahr eine Fohlenschau, eine Stutbucheintragung mit Verkaufspferdebesichtigung und einen Trainingstag für junge Pferde zusammen mit dem Pferdezuchtverein Baden-Württemberg. Ebenso trifft man sich zweimal im Jahr zum Züchterstammtisch.

Für die Pferde geht ein Großteil der Freizeit drauf: Hauptberuflich gehen beide einer anderen Beschäftigung nach. Aber vor und nach der Arbeit heißt es: ab in den Stall oder auf die Koppel. „Das ist für uns eine Lebenseinstellung“, schwärmt Withopf. Sie züchten auf ihrem Hof mit zwei Stuten – inzwischen fast ausschließlich auf dem Weg der künstlichen Besamung. Die ist alles andere als günstig. „Mit mindestens 2000 Euro für Hengstsperma und Tierarzt muss man schon rechnen, bis eine Stute tragend ist“, erläutert Künzig.

Alles im Blick

Eine der der beiden Stuten ist gerade wieder trächtig. Der Geburtstermin ist zwar schon mehr als zehn Tage überfällig, doch das bereitet den beiden aber nicht allzu viele Sorgen. „Das ist bei Stuten ganz normal. Wir haben das Pferd über eine Kamera im Blick und schauen alle eineinhalb Stunden, ob sich etwas tut“, sagt Withopf. Zu zweit „aus dem Haus gehen“ sei deshalb derzeit etwas schwierig. „Wenn alles normal läuft, kommt es bald von allein.“ Im Herbst nach der Geburt werden die Fohlen abgesetzt, also von der Stute getrennt, und in Gruppen mit weiteren zum Teil eingestellten Fohlen aufgezogen. Sie werden bereits jetzt an den Menschen gewöhnt, lernen unter anderem das Führen und das Aufheben der Hufe. Mit drei Jahren sind sie dann ausgewachsen und bereit für die reiterliche Ausbildung.

Gute Ausbildung wichtig

Um die Pferde zu verkaufen, ist ein gutes Netzwerk das A und O. „Das ergibt sich meistens einfach“, sagt Withopf. „Am liebsten würde ich aber natürlich alle Pferde behalten“, scherzt sie. Die Tiere müssten sehr gut ausgebildet sein, damit die Summe, die man in sie investiere, auch wieder reinkomme.

Ideal für einen Züchter sei es, wenn man irgendwann wieder etwas Positives von einem verkauften Pferd höre, macht Withopf deutlich. „Für uns ist es ein Erfolg, wenn unsere Käufer gut mit ihrem Pferd zurechtkommen und zufrieden sind. Wir haben ein Fohlen nach Tschechien verkauft, das dort das Springchampionat gewonnen hat“, schwärmt Künzig. Vor allem mache ihn ein Fohlen stolz, welches in Schweden inzwischen im Grand Prix erfolgreich sei. Bis zu 15 000 Euro kann der Verkaufspreis für die Pferde betragen. „Den Preis, den ein Pferd erzielt, hängt aber von so vielen Faktoren ab. Es ist schwierig, einen fixen Durchschnittspreis zu benennen“, verdeutlicht Künzig. „Unsere Kunden sind häufig ambitionierte junge Dressurreiterinnen oder Frauen, die nach ihrer Kinderpause wieder in den Reitsport einsteigen wollen. Meist merkt man schon beim ersten Besichtigungstermin, ob es passen könnte oder nicht, schließlich kennt man das Pferd von klein auf“, ergänzt Withopf.

Eine Faszination für Pferde entwickelten Künzig und Withopf relativ früh: Mit zwölf bekam Künzig sein erstes Pony, im Alter von 14 Jahren eine Stute – die war kurze Zeit später trächtig. „Dann kam eins zum anderen“, erinnert er sich. Bei Withopf war es schon immer das Reiten selbst, das sie begeisterte: Mit fünf Jahren saß die studierte Agrarwissenschaftlerin das erste Mal im Sattel, bekam später ihr eigenes Pferd und erteilt heute selbst Reitunterricht. „Mittelfristig wollen wir eine Reithalle bauen“, legt Künzig die Pläne dar. Dann will Withopf ihren Kinderreitunterricht weiter ausbauen und den Hof in Vollzeit betreuen. Auch für die Zukunft haben sich die beiden also ganz ihrem „Hobby“ verschrieben.

Bedenkliche Entwicklungen

Manche Entwicklungen geben ihnen aber zu denke. „Die Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen Jahren komplett geändert. Die Pferdezucht ist sehr kommerziell geworden“, schildert der gelernte Elektrotechnikmeister die Lage am „Markt“.

„90 Prozent der Pferde werden heutzutage über künstliche Besamung erzeugt. Hengste werden inzwischen weltweit gehandelt. Man muss einfach den Katalog aufschlagen und kann sich den ,Passenden’ raussuchen“, verdeutlicht Künzig. Viel hänge dabei vom Marketingkonzept des jeweiligen Hengsthalters ab. Erweiterte Diagnostikmöglichkeiten in der Tiermedizin hätten die Situation für Pferdezüchter zusätzlich verkompliziert: Vor jedem Verkauf stehe eine Ankaufsuntersuchung, schildert Künzig. Mindestens zwölf Röntgenbilder und eine klinische Untersuchung mit Protokoll vom Tierarzt seien Standard. Vor dem Gesetz gelte ein Pferd als „Gebrauchsgegenstand“ und der Züchter, der regelmäßig Pferde abgebe, unterliege einer zweijährigen „Produkthaftung“.

Immer weniger Zuchtbetriebe

Im Falle eines Mangels sei der Verkäufer dann in der Nachweispflicht, dass der Mangel zum Zeitpunkt des Verkaufs noch nicht vorgelegen habe. Mittlerweile werden deshalb diverse Rechtsstreitigkeiten ausgetragen. „Davon sind wir zum Glück bisher verschont geblieben, das schreckt aber viele Pferdezüchter ab. Es wäre wirklich schade, wenn das Pferdezüchten auch deshalb immer mehr ,einschläft’“, macht Künzig deutlich. Es gebe immer weniger private, reine Zuchtbetriebe. Seine Vereinsarbeit gebe ihm aber Hoffnung: Bei der jüngsten Mitgliederversammlung seien 80 Mitglieder dabei gewesen.

Und auch die Jungzüchter aus der Region waren zuletzt bei den Baden-württembergischen und den Deutschen Meisterschaften sowie bei der Weltmeisterschaft in Kanada äußerst erfolgreich.

Der nächste „Höhepunkt“ – neben der Geburt des überfälligen „Neuzugangs“ – ist die Fohlenschau im Juli in Bofsheim, bei dem sich Künzig und Withopf wieder etwas für ihre Fohlen erhoffen. Spätestens dort soll auch das neugeborene Pferdchen wiehern.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019