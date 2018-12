Pülfringen.Eine schöne Einstimmung auf den Heiligen Abend und die Feiertage wollen die Aktiven des Musikvereins sowie die Jugendsänger am 23. Dezember geben. Um 17 Uhr werden stimmungsvolle Melodien in der Kirche erklingen, die mit Gesangseinlagen der „Bülfemer Jugendsänger“ bereichert werden. Im Anschluss sollen die hoffentlich zahlreichen Gäste am Rathaus mit Weihnachtsliedern und warmen Getränken bei Kerzenschein und romantischem Ambiente verzaubert werden. Bild: Musikverein

