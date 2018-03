Engagement der Vorfahren lebendig gehalten

Anzeige

Zu Beginn des Gottesdienstes schilderte die Vorsitzende Irmgard Gehrig Beginn und Entwicklung des Vereins vom Mütterverein hin zur Frauengemeinschaft.

Beim Einzug in die Kirche trug das Frauen-Team ein starkes Netz in den Händen. Sie brachten hierbei ihre Gedanken über die „Vernetzung“ untereinander und mit der Pfarrgemeinde zum Ausdruck. Es sei ein Bild für die Beziehungen, die in 125 Jahren von den Frauen in der Gemeinde geknüpft worden seien. Jede Verknüpfung verstärke die Beziehungen und gebe Halt, so dass auch Spannungen ausgehalten werden können.

Während des Gottesdienstes trugen Frauen Lesungen, Fürbitten und meditative Texte vor, die auf das Jubiläum abgestimmt waren. Den Gedanken des Paulusbriefes an die Römer „Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet, seid eines Sinnes und strebt nicht hoch hinaus, sondern bleibt demütig“, griff Pfarrer Lang in seiner Predigt auf. Zuvor ging er aber auf das Symbol „Netz“ ein, das die Vernetzung der Frauen und der ganzen Pfarrgemeinde darstellen wolle. Das Netz sei stabil, es habe sich aber mit den Jahren stark verändert, denn immer wieder kämen neue Knoten dazu. Es sei daher noch lange nicht fertig gewoben. Wichtig sei jedoch das ins Netz hineingewobene Gebet der KFD. Es verbinde alle mit Gott.

In stimmungsvoller Atmosphäre mit Liedern und Musikstücken (Martin Merkel, Gitarre, Verena Withopf, Klavier) setzten die Frauen am Nachmittag ihr Fest fort.

Blick in die Chronik

Nach einer musikalischen Darbietung gab die Vorsitzende einen Blick in die Chronik des Vereins. Gleich 204 Frauen aus Gissigheim hatten sich 1892 zum Mütterverein, einer Gebets- und Helfergemeinschaft unter der geistlichen Leitung des damaligen Kaplans Leutner, nach den Statuten der Erzdiözese zusammengeschlossen. Ihre Aufgabe sahen sie auch in der Unterstützung der Armen und Kranken. Während der Gründerjahre und auch in späteren Zeiten hatten die Verantwortlichen des Müttervereins viel Zeit, Kraft, Kompetenz und Fantasie eingebracht und so für einen christlich gelebten Glauben Zeugnis gegeben. Es war eine Zeit, geprägt von Hungersnot, Krankheit, Krieg und Armut.

In den Nachkriegsjahren hatte sich das Frauenbild stark gewandelt. So ging 1974 der Mütterverein Gissigheim in die Katholische Frauengemeinschaft über. Die Vorsitzende erinnerte an die Schulungen auf Diözesan- und Dekanatsebene und hierbei vor allem durch Schwester Ulrike, Tauberbischofsheim. Sie sorgte für die Integration auf überörtlicher Ebene und damit zum Zusammenschluss der Frauen zur Katholischen Frauengemeinschaft auf Diözesanebene und auch zum Bundesverband in Deutschland.

Gehrig nannte alle Namen der Frauen, die seit Beginn als Vorsitzende und im Beirat tätig waren und erwähnte die jeweiligen Pfarrer, die als geistliche Leiter die Gemeinschaft geprägt hatten. Zum Schluss gedachte man aller verstorbenen Mitglieder.

Fast unüberschaubar waren die jährlichen Aktionen, die Doris Gurtner auflistete: Weltgebetstage, Betstunden, Kreuzwegandachten, Erntedankfeiern, Adventsfeiern, Kräutersammlungen, Roggestuben, Kooperationen mit dem Bildungswerk, Wanderungen und Ausflüge, um nur einige zu nennen. Einen Querschnitt der Arbeit zeigte die Powerpoint-Präsentation von Carmen Steffan. Schließlich erwähnte man die Spendentätigkeiten der KFD Gissigheim. Schon vor Jahren seien ganze Lkw-Ladungen von Kleidern und Decken, von Gissigheimer Frauen angefertigt, unter Vermittlung von Dr. Maria Gnadt, nach Tansania gegangen. Weiter wurden beträchtliche Geldsummen für die Kirchen- und Kapellenrenovation, für die Missionsarbeit und für das Kinderkrankenhaus in Bethlehem zur Verfügung gestellt. Durch so viel Aktivitäten angespornt, haben sich 2018 schon 20 neue Mitglieder der KFD Gissigheim angeschlossen.

Rosemarie Münch ergänzte aus der Sicht ihrer langjährigen Tätigkeit als KFD-Vorsitzende die Ausführungen. In besonderer Erinnerung seien ihr aus der über 30 Jährigen Tätigkeiten in der Frauenarbeit die engagierten Gemeindereferentinnen Claudia Beger und Carmen Rupp. Sie hatten wichtige Akzente gesetzt und so die Frauenarbeit belebt und in Schwung gebracht.

Höchste Anerkennung

Dekan Hauk zollte dem Frauen-Team höchste Anerkennung. Er knüpfte dabei an frühe eigene Erlebnissen an, als die standespolitische Arbeit der Frauen noch in den Kinderschuhen stand.

Inzwischen haben die Frauen in ihrer Position in der Kirche und in der Gesellschaft große Fortschritte gemacht.

Pfarrer Franz Lang brachte zum Ausdruck, dass er das Wirken der Frauen in der KFD Gissigheim sehr schätze und überreichte den Verantwortlichen jeweils eine Kerze.

Bürgermeister Krug würdigte die gute, gemeinschaftsbildende Arbeit der KFD Gissigheim und wünschte ihr weiterhin eine positive Entwicklung und eine gute Zukunft.

Roswitha Häffner vom KFD-Dekanats-Team hatte schon am Vormittag die Glückwünsche überbracht. Dabei hatte sie die vielen Aktivitäten der KFD Gissigheim lobend hervorgehoben.

Alle Berichte hätten gezeigt, dass die Frauen mit Idealismus und Einsatz das Engagement ihrer Vorfahren weitergetragen und lebendig erhalten haben. Mit dem Zusammenschluss aller KFD-Mitglieder auf Bundesebene mit rund 600 000 Mitgliedern gehörten sie dem größten Frauenverband und dem größten katholischen Verband Deutschlands überhaupt an. Damit könne man auch eine frauengerechte Politik betreiben. Dieser massiven, kraftvollen Gemeinschaft habe man die Einführung der Mütterrente und der Erziehungszeiten zu verdanken. Auch ihre Forderung nach einer gerechten Teilhabe der Frauen in der Kirche werde inzwischen ernst genommen.

Teil der Gemeinschaft

Die KFD sei ein Teil einer großen Gemeinschaft, ohne die die Kirche und die Gesellschaft ärmer wären. Mit Erinnerungen an frühere Zeiten, in Versform gefasst, mit besinnlichen Texten, einem Segensgebet, dem Dankeswort und mit einigen frohen Liedern schloss man den offiziellen Teil des Festtags.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.03.2018