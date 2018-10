Entwurf für „Pfalz II“ ist zu alt

Königheim.Zwei den Königheimer Ortsteil Gissigheim betreffende Tagesordnungspunkte der Sitzung des Königheimer Gemeinderats waren am Montag eng miteinander verknüpft: die Einstellung des Bebauungsplanverfahrens „Pfalz II“ und die im beschleunigten Verfahren vorgesehene Neuaufstellung des Bebauungsplans „Tannenweg“.

Vor fast zehn Jahren hat der Königheimer Gemeinderat das Bebauungsplanverfahren „Pfalz II“ in Gang gesetzt, um Wohnbauflächen im Bereich des Gissigheimer Tannenwegs zu schaffen. Eigentlich hatte 2011 der Satzungsbeschluss gefasst werden sollen – was aber unterblieb. Wieder Leben in die Sache kam im Februar mit der Zustimmung der Räte zur Wiederaufnahme des Verfahrens. Am Montag nun sprach sich das Gremium einstimmig dafür aus, dieses Projekt formal zu beenden.

Bürgermeister Ludger Krug nannte zwei Hauptgründe für das von der Verwaltung vorgeschlagene Vorgehen. Punkt 1: Bei der öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung sind in den vergangenen Wochen besonders die fehlende Aktualität der Entwurfsunterlagen kritisiert worden. Vom Landratsamt wurde bemängelt, dass der Umweltbericht von 2010 veraltet ist.

Punkt 2: „Uns hat die Realität überholt“, erklärte Krug angesichts der mittlerweile erfolgten Bebauung von zwei im Areal „Pfalz II“ liegenden Grundstücken. Deshalb mache es Sinn, diese Flächen aus der Planung herauszunehmen, das Verfahren einzustellen und das Vorhaben als neues Bebauungsplanverfahren „Tannenweg“ weiter zu verfolgen.

Für die Namensänderung habe man sich entschieden, um das künftige vom alten Projekt abzugrenzen. Sonst ändere sich an den bisherigen Planungen und Vorgaben nichts.

Edgar Kraft vom Planungsbüro Walter + Partner wies darauf hin, dass den Eigentümern der schon bebauten Flächen durch die Änderung keine Nachteile entstünden. Dem Baugesetzbuch entsprechend gelte hier die gleiche Regelung wie für Ortskerne. In solchen Fällen müsse sich ein Bauherr an die Umgebungsbebauung orientieren.

Beschleunigtes Verfahren

Durch den Wegfall der beiden schon bebauten Grundstücke reduziert sich die zu überbauende Gesamtfläche auf unter 10 000 Quadratmeter. Somit könne das beschleunigte Bebauungsplanverfahren angewendet werden, freute sich Krug. Auf eine Umweltprüfung dürfe somit verzichtet werden. Es sei nur noch eine artenschutzrechtliche Prüfung notwendig. Diese Vorgehensweise habe man mit dem Landratsamt als Genehmigungsbehörde abgestimmt.

Bürgern, Behörden und den Trägern öffentlicher Belange stehe weiter das Recht zu, ihre Einwände vorzubringen, betonte Krug. Edgar Kraft vom Planungsbüro Walter + Partner wies darauf hin, dass zum Bebauungsplan „Pfalz II“ viele und auch umfangreiche Stellungnahmen eingegangen seien. Er gehe davon aus, dass dies auch beim neuen Verfahren der Fall sein werde.

„Ich hätte gerne Zahlen auf dem Tisch“, forderte Bernhard Honikel (CDU). Er erhielt jedoch keine genaue Antwort auf seine Frage, ob durch die Änderung Mehrkosten auf die Gemeinde zukommen werden.

Konkrete Summen konnte Krug nicht nennen. Für künftige Fälle versprach er aber, „Zahlen zu liefern nach bestem Wissen und Gewissen“. Weiter erklärte er: „Mehrkosten liegen nicht an den Änderungen“, sondern an der langen Zeit, die vergangen sei. Einsparungen würden sich durch den Wegfall der Umweltprüfung ergeben. Von einer Kompromisslösung sprach Edgar Kraft mit Blick auf die für die Planung „Pfalz II“ erbrachten Leistungen.

Den Fokus auf „mehrere bauwillige Paare in Gissigheim“ richtete Hans-Peter Scheifele (CDU). Er sprach sich dafür aus, „den eleganten Weg des beschleunigten Verfahrens zu gehen, da die jungen Familien nicht ewig warten“. Er appellierte auch deshalb für diese Vorgehensweise, weil die Bürger dabei ihre Einwände erneut einbringen können.

Ein Anlieger bedauerte, dass am Montag im Rat nicht über die mit der Ausweisung verbundenen Erschließungsbeiträge gesprochen wurde.

Während sich die Räte unisono für die Einstellung des Bebauungsplanverfahrens „Pfalz II“ und die Aufhebung des entsprechenden Aufstellungsbeschlusses vom 15. Dezember 2008 aussprachen, enthielt sich bei den Abstimmungen zur Neuaufstellung des Bebauungsplans „Tannenweg“ Hermann Hufnagel (Bürgerliste) der Stimme. su

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018