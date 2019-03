Erster Schritt zu mehr Sicherheit für die Bürger

Der erste Schritt zur Umsetzung der neuen Feuerwehrkonzeption in Königheim wird gerade getan. Am Mittwoch erfolgte der Spatenstich für das Feuerwehrgerätehaus in Pülfringen.

Pülfringen. Schnell wie die Feuerwehr: Dieses geflügelte Wort hat sich die Freiwillige Feuerwehr Königheim bei der Umsetzung der neuen Konzeption für die Gemeinde scheinbar zum Leitmotiv gemacht. „Das Tempo, das Sie vorlegen, ist beachtlich“, lobte Kreisbrandmeister Alfred Wirsching beim Spatenstich für den Neubau am bestehenden Feuerwehrgerätehaus am Mittwoch in Pülfringen. In dem Gebäude wird künftig das zuvor in Gissigheim stationierte Löschfahrzeug beheimatet sein. „2017 erfolgte die Erstellung der Feuerwehrkonzeption, 2018 die Planung und nun im Frühjahr 2019 schon die Bauphase, das ist sportlich“, betonte Wirsching.

„Die Feuerwehrbedarfsplanung hat ergeben, dass wir, um die vorgeschriebene Hilfsfrist im gesamten Gemeindegebiet einhalten zu können, in Pülfringen ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser stationieren müssen“, erklärte Bürgermeister Ludger Krug den Grund für den Neubau. Das Feuerwehrgerätehaus ist zu klein. Das Fahrzeug passt nicht hinein. Deshalb war zunächst ein Erweiterungsbau vorgesehen. „Aber das war aufgrund der Gegebenheiten vor Ort nicht möglich“, führte Krug weiter aus. „Deshalb haben wir uns entschieden, schräg gegenüber eine Fahrzeughalle zu errichten.“ Analog dazu wird im bestehenden Gerätehaus das Erdgeschoss zu Umkleideräumen umgebaut.

130 000 Euro Gesamtkosten

„Ich freue mich, dass wir vom Land Baden-Württemberg einen Zuschuss von 90 000 Euro erhalten haben“, sagte Ludger Krug. Insgesamt kostet die Maßnahme rund 130 000 Euro. Die Pülfringer Abteilungswehr werde sich zudem mit Eigenleistungen beteiligen. „Das ist nicht nur eine wichtige Maßnahme für die Feuerwehr, sondern für alle Bürger, weil wir durch die Umsetzung der Feuerwehrkonzeption ihre Sicherheit erhöhen“, stellte der Rathauschef abschließend fest.

„Die Bedarfsplanung hat uns die Schwachstellen aufgezeigt“, führte der Kommandant der Königheimer Gesamtwehr, Torsten Glock, aus. Daraus hätten sich drei Punkte ergeben, die Schritt für Schritt umgesetzt werden müssen. „Der erste findet nun hier in Pülfringen mit dem Bau der Fahrzeughalle statt“, so Glock. „Die zwei weiteren Projekte sind die Anschaffung eines Löschfahrzeugs 10 für Gissigheim sowie der dadurch notwendige Umbau des dortigen Gerätehauses.“

Zur Umsetzung der Projekte habe man drei Arbeitsgruppen gebildet, die sich als „schlagkräftig“ erwiesen hätten. „Dies liegt auch an der guten Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen“, stellte Glock fest.

„Es ist ein Meilenstein in der Geschichte der Feuerwehr in Pülfringen“, freute sich Abteilungskommandant Sebastian Müller. „Erstmals wird ein wasserführendes Fahrzeug bei uns stationiert.“ Gleichzeitig hoffte Müller, dass es möglichst wenig zum Einsatz kommt.

Alle Redner wünschten der Baumaßnahme einen guten Verlauf und dass niemand zu Schaden kommt.

