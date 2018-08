Feuerwehrmänner suchten vergeblich nach einem Waldbrand

Anzeige

Nach rund einer Stunde brachen die Feuerwehrmänner den Einsatz ab – froh nicht wieder ein Feuer löschen zu müssen. Denn in den letzten Wochen hatten die freiwilligen Feuerwehrmänner wahrlich genug zu tun, sei es beim Scheunenbrand in der Pülfringer Ortsmitte oder beim Flurbrand oberhalb des Gewerbegebiets „Breitenflur“ in Königheim.

Obgleich hier jetzt kein Ernstfall vorlag und die Wehren umsonst ausgerückt sind, ist Torsten Glock nicht verärgert. „Besser einmal zu oft als einmal zu spät ausgerückt, denn gerade bei Wald- und Flurbränden ist es wichtig, früh zu agieren, um die Brandherde noch im Keim ersticken zu können.“

Aber wie kam eigentlich die Meldung aus dem Verkehrsflugzeug zu den Floriansjüngern nach Königheim? Der Feuerwehrkommandant erklärt. „Der Pilot hat es der Flugsicherung gemeldet, diese hat es an die Leitstelle weitergegeben, von dort ging es weiter über Würzburg nach Bad Mergentheim, von wo aus dann wir alarmiert wurden.“

Abschließend wies Torsten Glock noch auf eine Besonderheit hin: „Wir haben rund zehn Landwirte in einer Art Rufbereitschaft. Sie haben in ihrer Scheune einen mit Wasser gefüllten Tankanhänger stehen. Bei einer Alarmierung werden sie über Telefon informiert. Sie hängen dann den Anhänger an den Traktor und fahren zum Brand.“ Gerade bei dieser Trockenheit und Löschangriffen bei Wald- und Flurbränden, bei denen keine Gewässer oder Hydranten in der Nähe ist, sei dies eine wichtige Hilfe, um Feuer schnell bekämpfen zu können.

