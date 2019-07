Florian Gnadt und Udo Müller gewählt

Königheim.Beim Amtsantritt des neuen Gemeinderats ist es in Königheim üblich, auch die beiden ehrenamtlich tätigen Stellvertreter des Bürgermeisters zu wählen.

Eine klare Angelegenheit war das in der öffentlichen Sitzung am Montag im Fall des ersten Stellvertreters. Einstimmig beschlossen die Mandatsträger per Handzeichen, dass Florian Gnadt (Bürgerliste) dieses Amt weiterhin ausüben soll.

Kompliziert

Komplizierter war die Entscheidungsfindung bei der Besetzung des zweiten Postens. Nachdem Hans-Peter Scheifele von der Bürgerliste ((BL) den bisherigen Amtsinhaber Volker Götzinger (CDU) vorgeschlagen hatte, brachte Christof Fischer (CDU) seinen Parteikollegen Bernhard Honikel als zweiten Kandidat ins Spiel. Darauf erklärte Götzinger seinen Verzicht.

Danach schlug Heiko Schneider (BL) den CDU-Mann Christof Fischer vor, der eine Amtsübernahme im Falle seiner Wahl aber ablehnte. Daraufhin nominierte Hans-Peter Scheifele seinen Fraktionskollegen Udo Müller. Die Entscheidung fiel in geheimer Abstimmung. Elf Mandatsträger votierten für Müller, sechs für Honikel und einer enthielt sich.

Geheim wählten die Gemeinderäte auch den Vertreter der Gemeinde im gemeinsamen Ausschuss der „Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft“ der Kommunen Tauberbischofsheim, Großrinderfeld, Königheim und Werbach. Neben einer Enthaltung gab es fünf Stimmen für Christof Fischer (CDU). Zwölf Mandatsträger votierten für Hans-Peter Scheifele, der damit im Amt bestätigt wurde.

Einig war sich das Gremium, dass Christian Rapp (BL) als dessen Stellvertreter fungieren soll. Bislang hatte diese Position Hermann Ganz (BL) inne, der aus dem Gemeinderat ausgeschieden ist. su

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019