Fränkischer Humor und viel Musik

Königheim.Einen Abend voll fränkischem Humor und Musik der Spitzenklasse erlebten die Besucher in der Königheimer Ochsenschänke. Anlässlich des 95-jährigen Bestehens der Musik- und Feuerwehrkapelle Königheim gastierten die „HerzensBlecher“. Werner Aumüller nahm als Reiseleiter des Abends das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch die fränkische Lebensart und er stellte die Frage, ob Urlaub in der Ferne oder „derhemm“ in Franken am schönsten sei. Während die einen am liebsten mit dem Space-Taxi weit in die Ferne reisten, würden die andern lieber zu Hause bei ihrem „Schöpperla“ und „Kloß mit Soß“ bleiben.

In der mit 200 Zuhörern voll besetzten Scheune blieb, ob der auf den Punkt gebrachten Texte und Melodien, kein Auge trocken. Das Publikum wurde mitgerissen, einbezogen und stellenweise ganz und gar ins Bühnenprogramm involviert.

So war es nicht anders zu erwarten, dass die acht Kabarettisten, alles exzellente Musiker und Komödianten durch und durch, nur nach mehreren Zugaben wieder zurück in ihre fränkische Heimat reisen durften. dac

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.10.2018