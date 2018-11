Pülfringen.Zum Volkstrauertag gedachten die Pülfringer bei einer Feierstunde am Ehrenmal auf dem Friedhof den Opfern der beiden Weltkriege, von Gewaltherrschaft und Terrorismus.

Am Denkmal hieß der Vorsitzender der Kyffhäuserkameradschaft, Konrad Fahrmeier, die Abordnungen von Feuerwehr, Männergesangverein und Kyffhäuserkameradschaft, sowie die Musikkapelle und den Chor des Männergesangvereins willkommen. Den Ehrenposten stellte die Feuerwehr. Zur Einstimmung trug der Männergesangverein unter der Leitung von Robert Haberkorn einfühlsam das Lied „Selig sind die Toten, die im Herren sterben“ vor.

In seiner Gedenkrede erinnerte Bürgermeister Ludger Krug an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren. Man denke immer noch an die Opfer, „denn Frieden ist keine Selbstverständlichkeit“. Angesichts der täglichen weltweiten Konflikte zwischen den Großmächten, Handelskrieg, Wettrüsten oder Unterdrückung von Minderheiten und Andersdenkenden, machte er deutlich, dass die Entwicklung beunruhigend ist.

Aber auch im Inneren müsse man aufhören, unwichtige Themen wie Diesel-Skandal, Flüchtlingskrise oder Rücktrittsforderungen zurückstellen. Er beschwor den europäischen Geist und forderte, gemeinsam mit Frankreich voranzugehen, um Europa zu dem zu machen, was es schon einmal war. Dazu bleibe das Gedenken umso unverzichtbarer. Zur Erinnerung an sechs Millionen von den Nationalsozialisten ermordete Juden aus ganz Europa lud er zu einer gesonderten Gedenkveranstaltung der Gemeinde Königheim, die zusammen mit dem Heimatverein durchgeführt wird, in die Brehmbachhalle ein. Die Veranstaltung findet am 30. November statt.

Unter den Folgen dieser unermesslichen Katastrophe leiden noch heute viele Menschen. Auch an diese sollte erinnert werden. Auch heute gebe es dieses Leid, das daran erinnern solle, „dass wir in diesem Land in Frieden Sicherheit, Wohlstand und Freiheit leben“. Er drückte seinen Dank für alle Soldaten und Polizeibeamten aus, die sich im Auslandseinsatz befinden, und hoffte, dass sie wohlbehalten zurückkehren mögen.

Zum Abschluss sprach der Festredner das Totengedenken. Aber das Leben stehe im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern. Die Verantwortung gelte dem Frieden unter den Menschen.

Eine Abordnung der Kyffhäuserkameradschaft legte am Ehrenmal einen Kranz nieder. Nach den gemeinsamen „Vater Unser“ senkten sich die Fahnen. Die Musikkapelle spielte das „Lied vom guten Kameraden“.

Mit der Nationalhymne und den Dankesworten von Konrad Fahrmeier endete diese würdige und besinnliche Gedenkfeier.

