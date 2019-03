Fünf langjährige Musiker zu Ehrenmitgliedern ernannt

Königheim.Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Musik- und Feuerwehrkapelle Königheim standen Rechenschaftsberichte und Ehrungen. Nach der Begrüßung und dem Totengedenken durch den Vorsitzenden Daniel Achstetter berichteten Schriftführerin Julia Faulhaber und Kassiererin Margit Glock über die Aktivitäten und die finanzielle Situation des Vereins. Aus den beiden Berichten ging hervor, dass zum einen die Aktiven im letzten Jahr sehr viele Termine und Veranstaltungen zu absolvieren hatten und zum zweiten der Verein trotz verschiedener Anschaffungen und der Ausgaben anlässlich des Partnerschaftstreffens ein Plus erwirtschaftete und damit auf eine solide finanzielle Basis zurückgreifen kann.

Erfreuliches berichtete Jugendleiterin Sandra Suppinger. Die 2017 ins Leben gerufene Jugendband spielt unter der Leitung von Armin Fischer mittlerweile mit 22 Kindern und Jugendlichen und hatte unter anderem Auftritte beim Osterkonzert, dem Weinblütenfest und dem Adventsblasen. Weitere Aktivitäten waren das Familienwochenende rund um die ADAC-Hütte und das Kinderferienprogramm mit einem Besuch der Burg Gamburg.

Dirigent Klaus Zimmermann zeigte sich in seinem Bericht recht zufrieden mit den musikalischen Leistungen seiner Musiker und verwies auf den enormen Zeitaufwand den jeder Aktive bei den rund 50 Proben und 30 Auftritten aufwendet. Er freute sich darüber, dass auch der Spaß in den Proben und während der Auftritte nicht zu kurz kommt.

Vorsitzender Daniel Achstetter ging auf die diversen Veranstaltungen des letzten Jahres ein. Zu den Höhepunkten gehörten dabei Partnerschaftswochenende mit der Partnerkapelle aus Scheifling/St. Lorenzen, Weinblütenfest und Jubiläumswochenende.

Trotz der vielen Veranstaltungen war die Teilnahme an den dafür erforderlichen Arbeitseinsätzen durchweg hoch. Einzig beim Adventszauber im November gab es personelle Engpässe, die dazu führten dass einige wenige Helfer einen Großteil der Arbeit bewältigen mussten. Aus seiner Sicht entwickelt sich das Königheimer Weinblütenfest in die richtige Richtung. Die Probleme aus früheren Jahren wie Vandalismus und Schlägereien konnten Gemeinde und veranstaltende Vereine durch verschiedene Maßnahmen mittlerweile in den Griff bekommen.

Für den Verein erfolglos blieben die Bemühungen, den mittlerweile im Abriss befindlichen ehemaligen Bahnhof in Königheim weiter zu nutzen. Hier konnte seitens der Gemeinde beziehungsweise des Gemeinderates kein Entgegenkommen festgestellt werden. Nicht nachvollziehen könne er auch die Tatsache, dass der Main-Tauber-Kreis im Verhältnis zum Neckar-Odenwald-Kreis dem Blasmusikverband Tauber-Odenwald-Bauland nur eine verhältnismäßig geringe finanzielle Unterstützung gewährt. Er danke dem Team der Jugendband für Ihre Arbeit und wies darauf hin, dass der Verein Leihinstrumente für die Musikausbildung stellt. Um die Arbeit der Jugendband einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen hat der Verein neue Flyer mit vielen interessanten Informationen drucken lassen.

Kassenprüfer Herbert Zugelder, der zusammen mit Bernhard Faulhaber die Vereinskasse geprüft hatte, beantragte die Entlastung von Kassiererin Margit Glock. Sie wurde einstimmig erteilt.

Jugendleiterin Sandra Suppinger und Jugendvertreterin Annika Zenkert berichteten, dass Dana Schreck und Maren Kemmer das Leistungsabzeichen in Bronze abgelegt haben. Sie überreichten Maren Kemmer Urkunde und ein Präsent.

268 Jahre aktive Tätigkeit, 58 Jahre Mitarbeit im Vorstand, Kassenprüfertätigkeiten und der unermüdliche Einsatz bei diversen Arbeitseinsätzen. Diese eindrucksvollen Zahlen nahm der Vorsitzende zum Anlass, im Namen des Vorstands die Ehrenmitgliedschaft für fünf Vereinsmitglieder zu beantragen. Dieser Antrag wurde seitens der Versammlung einstimmig angenommen. Die drei Vorsitzenden Daniel Achstetter, Patrick Axmann, Steffen Lippert und Dirigent Klaus Zimmermann gingen dann detailliert auf die Verdienste der neuen Ehrenmitglieder Ludwig Achstetter, Berthold Bausback, Bernhard Faulhaber, Erwin Zugelder und Herbert Zugelder ein und überreichten Urkunden und Präsente.

Alois Schreck überbrachte die Grüße des Blasmusikverbandes Tauber-Odenwald-Bauland. sl

