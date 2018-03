Für die Zukunft große Ziele ins Auge gefasst

Anzeige

Über viele Aktionen zur Nachwuchsförderung berichtete Jugendleiterin Sandra Waltert, verbunden mit dem Appell, weiterhin die Kinder und Jugendlichen für die Musik zu begeistern. Neben der Ausbildung böten die Pülfringer viele Aktionen zur Unterhaltung und zur Mithilfe im Verein an.

Kassierer Stefan Haas überzeugte mit seinem Finanzbericht die Mitglieder von der soliden Entwicklung der Vereinskasse, die Dank der vielen Aktionen gut gefüllt sei. Hans Popp, der mit Erhard Herberich die Kasse geprüft hatte, bescheinigte eine einwandfreie Buchführung und beantragte die Entlastung der Kasse und des Vorstandes, was erteilt wurde.

Im Anschluss erläuterte Thomas Knörzer die gute Entwicklung mit dem Dirigenten Markus Greim, der nicht anwesend war. Das nächste Konzert sei in Vorbereitung und die Musiker arbeiteten sehr motiviert mit, was sich auch am Probebesuch widerspiegele.

Wahlleiter Armin Künzig hatte keine Mühen, die Ämter zu besetzen und die frei werdenden Lücken zu schließen. Wiedergewählt wurden: Vorsitzender Thomas Knörzer, zweiter Vorsitzender Karsten Knörzer, Schriftführerin Carmen Fahrmeier, Jugendleiterin Sandra Waltert, Beisitzer Theo Knörzer, Martin Knörzer. Neu dazu kommen: Simon Baumann, Christoph Honikel und Katja Fahrmeier, Kassenprüfer Erhard Herberich, Hans Popp.

Zeitgemäß wurde im Anschluss die Vereinssatzung mit einer Wortlautänderung per Mehrheitsbeschluss an die heutige Situation angepasst und festgeschrieben.

Ehrungen sind Teil der Generalversammlung und zeugen von der Wertschätzung gegenüber den Mitgliedern und Freunden des Vereins. Mit ihrer Unterstützung und Mithilfe haben alle Jubilare den Erhalt und das Wachstum im Verein gefördert und werden es auch weiterhin tun. Zahlreiche Jubilare durfte der Vorsitzende für Vereinstreue und großartige Leistungen im Ehrenamt auszeichnen.

Die Vorstandsmitglieder des Blasmusikverbandes Tauber-Odenwald-Bauland, Herbert Münkel und Jürgen Fieger, überbrachten die Grüße des Verbandes, der mit 89 Mitgliedsvereinen die ganze Region betreut.

Mit Freuden überreichten die beiden Urkunden und Ehrennadeln für 40 Jahre aktives Musizieren an Bernhard Baumann, Martin Knörzer und Siegfried Baumann, die alle neben dem Musikspielen schon verschiedene Ämter im Verein innehatten und teilweise immer noch haben. Die Verdienste für das Ehrenamt und das schöne Hobby Musik wurden auch in einer Laudatio vom Vorsitzenden Thomas Knörzer gewürdigt und honoriert.

Das Leistungsabzeichen in Bronze haben sich Laura Glock und Niklas Baumann erarbeitet und damit eine Grundlage für weitere Bildungsziele in der Musik geschaffen. Mit der entsprechenden Urkunde, Nadel und Geschenk ausgestattet, sind die beiden ein Vorbild für die Weiterentwicklung im Verein.

Ein Blick zu gen Geehrten: Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet Peter Ditter, Franz-Karl Haberkorn, Klaus Mechler, Karl-Heinz Meier, für 30 Jahre Mitgliedschaft Helmut Baumann, Mirjam Gerner, Ludwig Himmel, Valentin Horn, Otmar Müller, Georg Rapp, für 40 Jahre Mitgliedschaft Beate Häfner, Karlheinz Herberich, Bertram Hock, Herbert Knüll, Irmtrud Knüll, Armin Künzig, Hubert May, Anne-Marie Schäfer, Günter Scherer, für 15 Jahre aktives Musizieren Frank Schwab, für 40 Jahre aktives Musizieren Bernhard Baumann, Siegfried Baumann, Martin Knörzer, für 15-jährige Tätigkeit im Vorstand Carmen Fahrmeier. Bronzenes Leistungsabzeichen: Niklas Baumann, Laura Glock. Probenfleiß: Carmen Fahrmeier, Sabine Knörzer. Verabschiedung aus dem Vorstand: Helena Löffler, Sigrun Löffler.

Einen gut aufgestellten Verein, der sicher nach vorn blicken könne, präsentierte Thomas Knörzer zum Schluss voller Stolz. Große Ziele seien das Konzert am 29 April, das Wieschedolfescht nach Fronleichnam und weitere Aktionen im Herbst, wobei die Vorbereitungen für den 100. Geburtstag 2019 laufen. mvp

