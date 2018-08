Für Schwarzriesling Rosé trocken gab’s die Bestnote

Anzeige

Immerhin ist die Teilnehmerzahl, also die Konkurrenz, gegen die es sich durchzusetzen gilt, groß. Die internationale Prämierung für Bioweine hat sich zu einer der wichtigsten Verkostungen der Branche entwickelt. In diesem Jahr haben 289 Weingüter aus 28 Ländern mit 1086 Bioweinen am internationalen Bioweinpreis teilgenommen.

Eine 38-köpfige Jury aus professionellen Verkostern und das unbestechliche PAR-System ermöglichen eine objektive und somit allgemein anerkannte Bewertung der eingestellten Weine. Die Ergebnisse dienen Winzern und Verbrauchern als Orientierung und Wegweiser.

Besonders Winzer schätzen diese einmalige Gelegenheit, um den eigenen Leistungsstandard im internationalen Vergleich zu messen und die eigene Produktion mit den prestigeträchtigen Auszeichnungen aufzuwerten.

Für den Öko-Winzer ist der 2017er Jahrgang schon Vergangenheit. Sein Blick und seine Arbeit gelten dem diesjährigen Jahrgang, dessen Trauben derzeit an den Weinstöcken reifen. „Die Entwicklung der Reben ist gut, ich bin bislang sehr zufrieden“, so Christian Geier. Die Niederschläge im Frühjahr und die kurz drauf einsetzende, vergleichsweise heiße Phase hätten den Rebstöcken gut getan.

Seit Beginn des Jahres verlaufe alles gut. Auch die derzeitige Hitzewelle habe noch keine negativen Auswirkungen. „Ich hatte das Glück, dass meine Lagen immer wieder einen Regenschauer abbekommen haben“, führt er weiter aus. „Das Verhältnis von Menge und Qualität ist deshalb gut.“ Allerdings muss auch er sich auf eine frühe Ernte einstellen. „Die Reben sind rund drei Wochen voraus, mit der Lese wird es vermutlich Mitte September losgehen“, prognostiziert der Königheimer Öko-Winzer. hut

