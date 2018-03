Anzeige

Gissigheim.Einen ganz anderen als den baurechtlichen Aspekt einer Baugebietsausweisung „Pfalz II“ (siehe nebenstehenden Bericht) brachte Hermann Ganz in der Gemeinderatssitzung zur Sprache: die Erhebung von Erschließungsbeiträgen.

So bestehe in dem Bereich die schwierige Lage, dass die talseits des Tannenwegs vorgesehenen Flächen in Privatbesitz seien und sich „nicht alle auf ihrem Grund einen Bauplatz wünschen“. Gleichzeitig gebe es in Gissigheim junge Familien, die in der Ortschaft bauen wollen.

„Grundsätzlich brauchen wir Dorfentwicklung innen und außen“, stellte Hans-Peter Scheifele fest. „Die einzige logische Entwicklung in Gissigheim ist die ,Pfalz‘“. Doch gebe es mit den ehemaligen Ortsrandsiedlern dort eine besondere Situation. Diese hätten schon vor Jahren Erschließungsbeiträge gezahlt und somit mit dem Thema „geistig abgeschlossen“. Scheifele: „Ich habe Verständnis für ein Gefühl der Ungerechtigkeitslücke“, wenn durch eine neue Situation eine neue Forderung entstehe. „Die Verlässlichkeit des Verwaltungshandelns ist nicht da.“ Doch sehe er auch die „grundsätzliche Situation in Gissigheim“ und die baurechtlichen Bestimmungen. Deshalb müsse das Thema vom Gemeinderat behandelt werden.