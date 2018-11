Gehölze im Zeichen des Klimawandels

Gissigheim.Die Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Gissigheim findet am Donnerstag, 8. November, um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt. Zu Beginn referiert Klaus Körber, Diplomingeneur der Fachrichtung Gartenbau an der Universität in Weihenstephan, zum Thema „Gehölze und Bäume im Zeichen des Klimawandels“.

Seit 1989 hat Körber die Leitung des Sachgebietes Obstbau und Baumschulen an der Bayerischen Landesanstalt für Wein-und Gartenbau in Veitshöchheim inne. Neben der umfangreichen Unterrichtstätigkeit an der Fach- und Technikerschule mit dem Schwerpunkt Baumschulmeister hat er umfangreiche Versuche zu Steinobst (Kirschen, Zwetschgen) und zu Tafeltrauben vorgenommen. Im Baumschulbereich ist in den letzten Jahren die Arbeit mit Bäumen hinzugekommen, die im Zeichen des Klimawandels und den damit verbundenen Problemen eine immer größere Rolle spielt.

Im Anschluss an den Vortrag, an dem alle Interessierten teilnehmen können, findet die eigentliche Jahreshauptversammlung statt. Auf der Tagesordnung stehen Berichte und die üblichen Regularien.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018