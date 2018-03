Gelungene Premiere der Entdecker-Zeit

Anzeige

Königheim.Die Premiere war mehr als gelungen: Der erste Entdeckerzeit-Gottesdienst der Seelsorgeeinheit fand in der Pfarrkirche St. Martin in Königheim statt. gestartet wurde mit einer Spielstraße für die kleinen Besucher in der Aula der Kirchbergschule. Von dort gingen die Kinde rund Eltern gemeinsam in die Kirche. Dort brachte das Gottesdienst-Team den großen und kleinen Besuchern die Geschichte von den Zöllnern und Pharisäern in einem kindgerechten Rollenspiel näher. Die Besucher wurden unter anderem von Zöllnern empfangen und teilweise zur Abgabe von Goldstücken gezwungen. Wer nicht zahlen konnten wurde aufgefordert das Gotteshaus zu verlassen. So wurden die Gläubigen in die Geschichte miteinbezogen. Umrahmt wurde der Gottesdienst von der Kirchenband aus Gissigheim mit Mitmachliedern. DemOrganisationsteam gelang es, einen lebendigen Gottesdienst zu gestalten. Bild: Seelsorgeeinheit