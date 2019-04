Gelungene Restaurierung honoriert

Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg hat dem sanierten, ehemaligen Königheimer Gasthaus „Zum Güldenen Löwen“ die Auszeichnung „Denkmal des Monats April 2019“ verliehen

Stuttgart/Königheim. Einst war es ein Weinhof, später ein Gasthof und dann eine Konfektionshandlung: Das barocke Gebäude mit Mansarddach und rundem Torbogen an der Hauptstraße 25 in Königheim hat eine bewegte Vergangenheit. Dass ein ehemaliger Königheimer Bürger das Kulturdenkmal durch ein möglichst originalgetreues Sanierungsvorhaben vor dem endgültigen Verfall gerettet hat, das würdigt nun die Denkmalstiftung Baden-Württemberg mit der Verleihung der Auszeichnung „Denkmal des Monats April 2019“ für das historische Anwesen in der Ortsmitte.

Gebaut wurde die zweiflüglige Hofanlage im 18. Jahrhundert als Weinhof. Prägend war die spätere Zeit als Gasthof „Zum Güldenen Löwen“. Zuletzt war in dem Kaufmannshaus eine Konfektionshandlung untergebracht. Jedoch verkaufte der jüdische Eigentümer das Gebäude 1934 und wanderte aus. Auch wenn das Anwesen danach jahrelang dem Verfall preisgegeben war, sind einige Teile des Hauses im ursprünglichen Zustand erhalten geblieben.

Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg hat Ende 2017 einen stattlichen Betrag aus Mitteln der Lotterie GlücksSpirale für die Instandsetzung bewilligt.

Nach ihrem Motto „Bürger retten Denkmale“ fördert die Denkmalstiftung Baden-Württemberg insbesondere private Initiativen und gemeinnützige Bürgeraktionen, die sich für den Erhalt von Kulturdenkmalen im Land engagieren.

37 Projekte hat die Stiftung bürgerlichen Rechts allein im Jahr 2018 unterstützt. Seit ihrer Gründung 1985 hat sie nahezu 1500 Vorhaben gefördert, um Baudenkmale vor dem Verfall zu retten.

Zwei Drittel davon waren Anträge von Privaten, Fördervereinen und Bürgerinitiativen. Möglich war dies, weil sie neben den Erträgen aus dem Stiftungskapital auch erhebliche Mittel aus der Lotterie GlücksSpirale erhält. Für die Förderung und die Öffentlichkeitsarbeit zum Denkmalschutz bleibt die Denkmalstiftung Baden-Württemberg aber mehr denn je auf großzügige Spenden angewiesen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019