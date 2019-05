Gemeinde muss Pflichtaufgaben erfüllen

Kandidaten der Bürgerliste und der CDU bewerben sich am 26. Mai um den Einzug in den Königheimer Gemeinderat. Die FN fragten sie nach ihrer Meinung zu für die Gemeinde relevanten Themen.

Königheim. Momentan sind im Gemeinderat der Kommune Königheim Mandatsträger der Bürgerliste und der CDU vertreten. Kandidaten dieser beiden Gruppierungen treten auch bei der anstehenden Kommunalwahl an. Auf ihre drei Fragen zu Schwerpunktthemen in der Gemeinde erhielten die Fränkischen Nachrichten von den beiden Fraktionen die folgenden Antworten.

Finanziell ist die Gemeinde Königheim nicht auf Rosen gebettet. Wo sehen Sie Möglichkeiten für Einsparungen?

Bürgerliste: Königheim ist von der Struktur her finanziell eher schwach aufgestellt. Der derzeitige Stand der Verschuldung ist der Bewältigung von Pflichtaufgaben geschuldet. Die Ertüchtigung der Wasserversorgung, die Umsetzung des Bildungskonzeptes in Königheim sowie der Beginn der Hochwasserschutzmaßnahmen am Brehmbach haben hohe Investitionen erfordert.

Für die nächsten Jahre stehen im Pflichtenheft der Gemeinde ebenfalls Aufgaben der Grundsicherung für die Bevölkerung, darunter der Abschluss des Hochwasserschutzes und die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans. Weitere geplante Investitionen wie die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED kosten Geld, lassen die eingesetzten Mittel aber wieder zurückfließen.

Der Beschluss, in allen Ortsteilen Bauplätze anbieten zu können, verlangt auch einen enormen Einsatz von Geldmitteln, ist aber wie die Kindergärten und die Schule für die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde von Bedeutung. Auch im Bereich der Freiwilligkeitsleistungen sollte mit Einsparungen sensibel umgegangen werden, ist doch gerade die Vereinsförderung und die Bewirtschaftung der Hallen und Dorfgemeinschaftshäuser für ein lebendiges Miteinander in der Bevölkerung sehr wichtig.

CDU: Wegen der vielen Pflichtaufgaben, die wir als Gemeinde die letzten Jahre abgearbeitet haben, und auch in Zukunft noch abarbeiten müssen (Hochwasserschutz, Wasserversorgung, Schulhausumbau, Feuerwehrwesen), sind die noch verbleibenden Mittel knapp bemessen. Es ist deshalb sehr wichtig, Einsparpotenziale und -möglichkeiten in allen Bereichen zu nutzen. Im Umkehrschluss muss realisiert werden, die Einnahmeseite zu verbessern.

Wir können eigentlich nur den schon eingeschlagenen Weg weiter gehen, indem wir versuchen, zum einen das Gewerbegebiet mit Leben zu füllen, und zum anderen nicht genutzte, gemeindeeigene Gebäude zu vermieten oder zu verkaufen, um sie einer sinnvollen Nachnutzung zuzuführen. Es wird in Zukunft immer wichtiger sein, jegliche Ausgaben kritisch zu prüfen und zu hinterfragen, um Einsparpotenziale herauszufiltern.

Ein weiteres Einsparpotenzial für die Gemeinde liegt unserer Ansicht nach im ehrenamtlichen Engagement. Dies funktioniert natürlich nur, wenn die Verwaltung, die Vereine und die Bürger offen miteinander kommunizieren und arbeiten. Ein positives Beispiel ist die Gestaltung des Innenbereichs des Kreisels am Ortseingang Königheims durch rüstige Senioren.

Wie kann die Kommune einem weiteren Bevölkerungsrückgang und dem Wegzug junger Leute entgegenwirken?

Bürgerliste: Der Bevölkerungsrückgang im ländlichen Raum ist ein überregionales und landesweites Thema, zu dem wohl eine Einzelgemeinde kein endgültiges Rezept erfinden kann. Der Wegzug junger Menschen hängt oft mit der beruflichen Qualifizierung, Studium und Karriere zusammen.

In dieser Phase können wir dem Wegzug wenig entgegensetzen. Wir können aber Bedingungen in der Gemeinde schaffen, die es den einmal Weggezogenen nach ihrer beruflichen Qualifikation interessant und überlegenswert machen, zum Beispiel zur Familiengründung wieder in ihre Heimatgemeinde zurückzukehren.

Dies möchten wir durch einen gut durchdachten und funktionierenden Bildungsstandort, ein breites Angebot an Vereinsaktivitäten und eine Kultur des Miteinanders in Königheim erreichen.

CDU: Erste Grundsteine wurden bereits vor Jahren gelegt, wie zum Beispiel mit der Kindertagesstätte mit Öffnungszeiten von 7 bis 17.30 Uhr und einer neu renovierten Grundschule in Form einer offenen Ganztagsschule. Darüber hinaus verfügt Königheim über eine hervorragende Infrastruktur mit Ärzten, Apotheke, Lebensmittelgeschäften und verschiedenen Handwerksbetrieben. Die Gemeinde verfügt mittlerweile fast flächendeckend über schnelles Internet, welches jedoch weiter ausgebaut werden soll.

Um dem Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken, hat die Gemeinde in allen Ortsteilen Baugebiete ausgewiesen. Es ist jedoch auch Tatsache, dass in den Ortsteilen und in der Kerngemeinde noch ungenutzter Wohnraum besteht. Wir können deshalb die Immobilienbesitzer nur dazu ermutigen, ihren Wohnraum – vor allem jungen Bürgern und Familien – zu vermieten.

Bereits vor Jahren hat die CDU-Fraktion gemeinsam mit einem Bauträger versucht, die Gemeinde zu veranlassen, neuen Wohnraum für junge Bürger zu schaffen. Leider ist dies damals gescheitert, jedoch verfolgen wir nach wie vor dieses Ziel.

Welches Thema ist für Sie in ihrer Gemeinde noch wichtig?

Bürgerliste: Das bürgerschaftliche Engagement, das in vergangen Zeiten fast zum Erliegen gekommen ist, sollte wieder gestärkt werden. Nach dem Satz von John F. Kennedy, „ Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst!“, haben wir in den letzten zwei Jahren tolle Projekte erlebt wie die Gestaltung des Kreisels in Königheim, das Bürgercafe in Brehmen oder die Gründung des Schlossvereins in Gissigheim. Die Telekommunikationsanbindung muss für alle Bürger auf einen zeitgemäßen Stand gebracht werden, und die Ansiedlung einer Gastronomie in Königheim wäre wünschenswert.

CDU: Die bestehende Infrastruktur möchten wir erhalten und auch fördern. Das heißt Handwerksbetriebe zu unterstützen und auch neues Gewerbe anzusiedeln. Des Weiteren liegen uns viele weitere Punkte am Herzen, die Unterstützung des Ehrenamts und der Vereine, Förderung des Tourismus und Ausbau des Wegenetzes (Ortsstraßen und Feldwege).

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.05.2019