Gemeinderat vergibt Arbeiten für Abriss

Königheim.Fast wäre die Diskussion über den Abriss des alten Bahnhofgebäudes in Königheim in der Sitzung des Gemeinderats im Gissigheimer Dorfgemeinschaftshaus neu aufgeflammt. Verhindert wurde das jedoch durch Werner Waltert (Bürgerliste), der ein Ende der Debatte beantragte. Somit beauftragte das Gremium nach kurzer Aussprache die Haaf Firmengruppe aus Gaubüttelbrunn mit den Abbruch- und Rückbauarbeiten. Der Preis beträgt run 47 198 Euro brutto. Fünf Gemeinderäte enthielten sich der Stimme.

Zuvor hatte Udo Müller (Bürgerliste) daran erinnert, dass er noch immer gegen die Maßnahme sei. Da der Beschluss aber demokratisch gefasst worden sei, „halte ich mich dran“. Hinzu komme, dass man nicht nur auf die Gegenwart schauen dürfe, sondern ebenso in die Zukunft blicken müsse.

Müller war überzeugt, dass auch künftige Generationen nicht über das zum Erhalt des Gebäudes benötigte Geld verfügen werden. Denn es gehe nicht nur um die aktuellen Unterhaltskosten oder um Investitionen von 80 000 oder 90 000 Euro. Kommen beispielsweise Maßnahmen wie eine energetische Sanierung hinzu, liege man weit über einem sechsstelligen Betrag: „Das kann sich auch in 20 oder 30 Jahren niemand in Königheim leisten.“ Da man die Verantwortung für kommende Generationen habe, hätten wichtige Investitionen wie die in den Hochwasserschutz Vorrang.

Thomas Berthold (Bürgerliste) zeigte sich verwundert, dass die im Haushalt für das Projekt eingestellte Summe weit höher sei, als die nun für den Abbruch benötigte.

Bürgermeister Ludger Krug begründete dies damit, dass man dadurch „genügend Luft für die Nachgestaltung“ des durch den Abbruch entstehenden Platzes habe. Möglich seien zum Beispiel eine Begrünung oder barrierefreie Parkplätze.

Krug hatte zuvor auf Wunsch von Hermann Hufnagel (Bürgerliste) nochmals dargestellt, wann und in welcher Form sich das Gremium seit Mai 2017 mit dem alten Bahnhofsgebäude beschäftigt hatte. Grund für die geforderte Auflistung war ein am Montag in den Fränkischen Nachrichten erschienener Leserbrief. su

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018