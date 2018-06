Gemütliche Stunden in tollem Ambiente

Anzeige

Sonntag, 1. Juli

Der letzte Festtag beginnt traditionell um 10 Uhr mit dem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin. Im Anschluss wird vor allem den kleinen Gästen einiges geboten: Sie können sich an einer Schatzsuche, Kinderschminken oder einem Luftballonwettbewerb beteiligen. Auf der Aktionsbühne findet zudem ein vielseitiges Rahmenprogramm statt. Die Vereine und Weinvermarkter sorgen bis in die Nacht für frohe Stunden unter freiem Himmel, Zelten und Fallschirmen.

In den Gassenwinkeln und auf idyllischen Plätzen des alten Weinortes werden zahlreiche Weine, Sekte und andere Köstlichkeiten verkauft. Weitere Informationen unter www.weinblütenfest.de.

